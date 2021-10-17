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    光正國小校舍啟用 盧秀燕感謝前立委爭經費

    台中市長盧秀燕出席霧峰區光正國小64週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮。 （記者何宗翰攝）

    台中市長盧秀燕出席霧峰區光正國小64週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮。 （記者何宗翰攝）

    2021/10/17 05:30

    〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟罷免案倒數一週，市長盧秀燕會不會站台替罷免方助講受到注目，雖然盧秀燕一直迴避此一議題，但昨天在參加霧峰光正國小64週年校慶暨老舊校舍拆除重建落成啟用典禮，盧秀燕致詞時特別當面感謝前立委顏寬恒，表示他任內努力爭取中央經費800萬來拆除重建校舍，減輕市府負擔。

    市府教育局指出，光正國小原有北棟校舍，經專業鑑定屬耐震能力不足，為避免安全疑慮，市府結合中央資源，總共挹注7338萬7000元，讓校舍拆除重建，昨天落成啟用，啟用典禮包括市長盧秀燕、前立委顏寬恒、市議員林碧秀、林德宇、李天生、段緯宇等人都出席。

    盧秀燕致詞時指出，市府兌現教育的承諾，新校舍啟用將提供給師生更優質的教學環境，2年前編列7300多萬元拆除重建，昨天順利落成啟用；感謝選區的議員們同意通過預算，及前立委顏寬恒努力爭取中央經費，減輕市府負擔。

    光正國小校長阮志偉表示，工程竣工後，整個教學環境設施更為完善，除解決既有老舊校舍安全堪虞問題外，同時提升教育品質，圖書館暨社區共讀站也同步啟用。

    而相較昨天陳柏惟繼續苦行選區，並有多位立委陪同助講，刪Q團體昨表示，雖然最後一週是罷免的黃金週，由於高雄火災事件，取消16日掃街採訪行程，希望將更多的資源和關注集中在高雄火災事件上，對於反罷免活動仍如期在龍井與沙鹿進行，刪Q團體表示，無論陳柏惟團隊如何決定，尊重就是展現民主素養的方式、抉擇就是考驗選民智慧的時刻。

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