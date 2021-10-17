購物節鼓吹罷免 綠營質疑行政不中立

立委陳柏惟昨天徒步行動第4天，出發前在龍井區新庄永順宮前，為高雄大火罹難者默哀一分鐘。（記者何宗翰攝）

2021/10/17 05:30

市府：里長不受公務員行政中立法規範 選委會：民眾可向地檢署檢舉

〔記者何宗翰、張瑞楨／台中報導〕反惡罷！立委陳柏惟的「100小時民主最後一哩路」徒步行動昨天第4日，前晚卻傳出霧峰區北柳里長陳宗旺，在里內守望相助隊舉辦的台中購物節宣導中，呼籲選民罷免立委陳柏惟，霧峰區長陳宗祈當場未制止，被質疑違反行政中立，中市府民政局長吳世瑋則強調，里長不受公務人員行政中立法規範，區長陳宗祈在旁點頭也只是回應罷了，「民進黨民代講話，我也會點頭。」

里長：只是宣傳人民的權力

至於針對選罷法第50條「中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動」，吳世瑋說，里長不在此條文規範內；里長則表示，自己只是宣傳人民的權力，並沒有說錯。

律師：就算無違法 但欠缺正當性

但律師徐承蔭表示，里長的行為就算沒有違法，但在購物節活動宣傳罷免，欠缺正當性，也模糊了活動真正的焦點。

選委會：是否違法 應由司法機關受理

台中市選委會表示，霧峰區某里長是否違反公職人員選罷法第50條規定，依法係由司法機關受理，民眾可檢具相關證物向台中市地檢署提出檢舉。

綠議員：這是一場不對稱戰爭

但民進黨議員陳世凱則痛批這種狀況屢見不鮮，這是一場非常不對稱的戰爭，對方用派系、宮廟的力量、用市府的資源，「我們不可能每天每夜到處請客吃飯，這就是為什麼陳柏惟要用他的雙腳，就算走到腫了，也繼續走下去。」

徒步第4天 綠民代接力陪走

陳柏惟的徒步行動昨天第4日，從早到晚都有民進黨立委相陪，上午由立委莊競程、陳秀寶、陳亭妃、何欣純接力陪走，下午及晚上由立院副院長蔡其昌陪同舉辦座談會及晚會，轄區議員也都接力相挺，陳柏惟昨晚現身時略顯疲態，腳步一跛一跛，受訪時不發一語、站不穩，明顯體力已經透支。

陳柏惟保證 會走完100小時

在座談會上，陳柏惟向支持者保證，「我腳痛歸腳痛，我一定會把100小時走完。」最後這週，發現對手越來越誇張，他認為這場選戰不是藍綠對決，更希望當一條拉鍊，把選區縫合起來，「罷免明明做得很好的人，這是一場價值觀之戰，以後孩子長大，難道要教他們窮人就是被有錢人欺負、小黨被大黨欺負、誠實的被說謊的欺負？」希望大家投下反對罷免的票。

立委陳柏惟昨在烏日座談會上致詞後，與來賓立法院副院長蔡其昌等人一起高喊加油。（記者廖耀東攝）

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