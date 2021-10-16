《台中》危老建物 議員促市府提專案報告

2021/10/16 05:30

〔記者張軒哲、蘇金鳳／台中報導〕高雄市發生城中城大樓大火，台中市多位議員15日在議會指出，台中市有很多類似城中城大樓屬複合式且老舊的大樓，不希望悲劇重演，要求市府對於危老建築處理情形提出專案報告，市議會決議排入議程；此外，市長盧秀燕昨天參加活動，代表台中市民向高雄火災事故不幸罹難者表示哀悼之意，並願意竭盡所能提供協助。

議員王立任表示，城中城大樓建築物內有許多堆棄已久的雜物及垃圾，導致火勢一發不可收拾，台中市府應當立即清查並改善境內老舊危樓的狀況；議員黃守達則要求市府要提出危老建築處理的專案報告。

議員羅廷瑋要求市府立即盤點台中市屋齡高的建築進行全面的安全檢查，並對於消防安檢、消防演練等重要事項嚴謹加強，要加強騎樓的管理，目前多數都是停放汽機車，但卻完全沒有配套的消防法規或限制，若騎樓機車意外起火或是被人刻意縱火，大樓基本上是難以逃生。

都發局表示，對於騎樓管理及堆積廢棄物，若是私人且有管委會，就由管委會處理；若沒有，市府其他相關局處都定期稽查處理，近期也會加強稽查。

盧秀燕昨日出席小黃公車記者會，對於城中城大樓火災憾事，她說，有在第一時間有發文表示不捨之意，此時高雄市長陳其邁與高雄市政團隊非常辛苦，如果需要協助，台中與高雄不分藍綠，都是友好城市，竭盡所能提供協助，也期盼受傷的民眾能早日康復。

盧秀燕說，台中市過去曾有火災前車之鑑，市府這幾年來對公安檢查更加要求，市府會持續加強市民火災防範教育宣導，落實各項檢查，共同守護市民安全。

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