《台中》列管5老舊複合大樓 市府輔導設都更會

東海大樓循危老條例進行重建，更名為「鼎泰中城」。 （都發局提供）

2021/10/16 05:30

房屋老化程度 六都排第五 危老重建核准307件 全國第三

〔記者蘇金鳳／台中報導〕高雄城中城大樓大火讓台中人警覺，台中市府對於類似城中城大樓如何處理？都發局昨天表示，目前列管老舊的複合式大樓原有6棟，都已輔導成立相關的都更會，包括千越大樓、東海大樓、綜合及原遠東百貨大樓、金園大樓、民昇大樓及中英大樓等案，但東海大樓已循危老條例進行重建，更名為「鼎泰中城」，解除列管，只剩5棟；另外，市府亦已成立危老輔導團，加速危險老舊建築物重建。

都發局表示，類似城中城複合式大樓台中市目前盤點列管有5棟，均已輔導成立相關都更會，成立都更會的條件在於房屋老舊30年以上，同時是屬於複合式大樓，在半數以上的住戶同意或者是7人發起，就可成都更會，成立都更會後還要送事業計劃，為避免人頭，一般而言要有8成所有權人同意事業計劃內容，因此推動時程較為冗長。

原列管東海大樓 危老重建

都發局表示，以東海大樓為例，雖成立都更會，但由於所有權人意見不一，因此就有建商乾脆直接買下來，就採危老重建的方式進行，將興建一棟地上22層，地下4層的純住宅大樓。

都發局指出，依內政部最新統計資料，台中市屋齡50年以上房屋占台中市房屋總數（106.35萬）的6.71%，約7.14萬宅；屋齡40年以上房屋占房屋總數23.57%，約25.07萬宅；屋齡30年以上的房屋，占房屋總數40.22%，約有42.79萬戶。與其它5都老舊房屋所占比例比較排名第五，屬較年輕的城市，其房屋老化程度依序為台北、高雄、台南、新北、台中及桃園。

都發局表示，自危老重建條例在2017年5月10日公布施行至前天（14日）為止，台中市的危老重建申請案件436件，核准案件307件，全國排名第三，僅次於台北市、新北市。

此外，都發局對於舊市區其他相關使用中大樓協助重建、整建維護、公安申報及目的事業機關聯合稽查等事項，保障市民安全。

東海大樓重建前的樣貌。（都發局提供）

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