《台中》盧酸中央社宅1戶未落成 綠批搶功

中市西屯區惠來厝段好宅動土，民進黨不滿盧秀燕「中央社宅一戶都未落成」說法，痛批搶功勞。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/15 05:30

林佳龍任內規劃惠來厝段好宅 中央撥用國有地 市府︰社宅需中央跟地方合作

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市府昨天舉行「惠來厝段好宅新建工程動土」，台中市長盧秀燕致詞時說，台中市興建社宅戶數已達5508戶，「中央社宅一戶都未落成，中央加油」，此一說法遭民進黨議員，反批是搶功勞、搶政績，該用地為國有地，且在前市長林佳龍任內即規劃，盧秀燕卻抹煞中央與林佳龍的行政作為，非常不可取：都發局長黃文彬表示，中央的社會住宅目前尚未動工，社宅需要中央跟地方合作，共同為照顧青年及弱勢而努力。

議員批市府社宅進度落後

民進黨市議員陳淑華指出，社會住宅是總統蔡英文重大政見，西屯區的國安段是台糖土地，惠來厝段是國有地，在林佳龍市長時即已撥用，西屯區兩個社會住宅規劃案，都在林佳龍任內規劃。

陳淑華批評盧秀燕混淆視聽，惠來厝段社宅用地明明是國有地，中央以最快速度撥用，在林佳龍任內規劃，盧秀燕為搶功勞、搶政績，抹煞中央及林佳龍的行政作為，且台中市府的社會住宅進度落後，至少延宕兩年，社會住宅興建速度趕不上建商炒房速度。

民進黨市議員江肇國也強調，盧大量賣市地，掩蓋社宅進度落後的事實，是有功自己攬，有過推中央。

江肇國表示，中央社會住宅計劃分為兩期推動，第一期是2016到2020年，中央責任是協助提供土地給地方政府興建，2020到2024年的第二期，才是中央於國有地自建，並非「一戶都還沒落成」，盧秀燕上任後社宅興建進度落後，還變賣土地，現在抹黑中央，罪責蔡英文，是做賊喊抓賊，無能且「很敢講」。

市府︰提早達成4年5000戶

對此，中市政府住宅發展工程處表示，市長盧秀燕上任後力拚的好宅目標為5000戶，今年提早達成4年5000戶目標，其中，西屯區國安段，在盧上任後，克服諸多土地租用流程，正式與台糖公司簽約，促成西屯區國安段好宅誕生，今年4月亦有烏日區新榮和段工程動工。

中央4案 今年起陸續發包

住宅處指出，中央目前於台中市公布興辦4案社會住宅，自今年起陸續發包工程，尚未動工，市府參與中央興辦案件規劃，適時向中央表達民意，建議中央將相關社福設施納入社宅規劃，依在地需求規劃設計。

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