《台中》罷免說明會 陳柏惟︰指控皆非事實

立委陳柏惟昨出席罷免案公辦電視說明會。 （記者廖耀東攝）

2021/10/14 05:30

〔記者陳建志、張軒哲／台中報導〕台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，將於10月23日舉行投票，昨晚中市選委會舉辦公辦電視罷免說明會時，刪Q團體領銜人楊文元與陳柏惟，對於中火、反對採購疫苗等議題交鋒，雙方都希望獲得選民支持；陳柏惟強調，罷免方的指控皆非事實，例如他反對的是「買中國疫苗」，罷免方卻宣傳他「反對買疫苗」，希望選民能明辨。

刪Q團體批不關心民生

楊文元抨擊陳柏惟，打著抗中保台口號進入國會，卻是二選區選民的惡夢開始，他忘記自己在野黨身分，護航執政黨，屢屢開出空頭支票，甚至在台中生煤管制條例，被中央一紙行政命令宣告無效時默不吭聲，中火停機一天跳票後，直接轉向護航，還自認政見完成87％。

楊文元說，陳柏惟在中火政策用各種話術欺騙民眾，沒有努力傾聽民意，反而呼籲盧秀燕不要將中火議題用於政治操作，對於缺水、中火攸關民生議題避而不談，對於政治議題卻是興致勃勃，他強調，不需要一個關心中國比關心地方多的人來當立委。

對於指控，陳柏惟回應，感謝罷免方讓他有機會說明，他強調，缺水時爭取設立海淡機組，而且就是設在台中電廠，另外，他也爭取工地開放地下水供民眾使用，說他不關心缺水，並非事實。

陳駁爭海淡機組、中火降載

針對中火空污等問題，陳柏惟強調，上任後與經濟部協調，了解中火需要電力調度無法停機一天，但是在他協調下，2020年春節降載量，卻是2019年的100倍，說他不關心，也並非事實。

至於指控他贊成萊豬進入校園，陳柏惟強調，開放不代表就要吃，這是雙方公平交易（指國際貿易），校園早就限制只能用國產豬，將他扣上贊成萊豬進入校園的大帽子，實在不公平。

陳柏惟說，很多國民黨人都在鼓吹採購中國疫苗，還是用突襲式的方式提案，他反對的是採購中國疫苗，罷免方卻宣傳他反對採購疫苗，拜託鄉親10月23日將他留在立法院，繼續為大家服務。

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