《台中》買一送一 10遊程振興券優惠今開搶

2021/10/12 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局推出創新體驗遊程「台中FUN新玩」，共有10條路線，今天（12日）上午10時至下午5時首賣，民眾持振興券於訂後4小時完成付訂，即可享「買一送一」優惠，振興券不限面額、遊程不限數量；若沒搶到「買一送一」，以振興券買遊程仍可抵1000元團費，兩人同行再各折200元，等於兩人同行最高可折2400元；配合的旅宿業者都盼藉由這波商機，振興團體旅遊的市場。

10條創新體驗的2日遊程，包括秋冬季節必推的「一湯入魂」及「城中散策」行程，入住谷關或大坑溫泉飯店，「百年韻味」之旅可沉靜在擁有百年人文風情的霧峰林家宮保第園區，以及體驗傳統製作豆香醇濃的味噌釀造館「美食獵人」遊程，還有欣賞高美濕地自然美景的「浪漫濕地」及「海線漫遊」旅程等，主題多元。

參加民眾還可獲「只送不賣」的客製化伴手禮，內含人氣太陽餅、鳳梨酥、芋頭酥餅、台中高山茶及柿葉茶等，讓民眾一次打包「台中味」。

觀旅局指出，10條遊程單人收費3999、4999到6699元不等，可由中部、台北或高雄出發，團費含車資、住宿五星飯店或溫泉旅館等。

民眾只要12月25日前訂購行程，每人還有參加振興專案抽獎機會，另搭配10月10日至12月9日的台中購物節抽現金活動。

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