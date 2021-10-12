《台中》太平苗圃復育螢火蟲 放養300幼蟲

復育有成，今年春天看到許多螢火蟲飛舞。（張玉嬿提供）

2021/10/12 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平苗圃5年前開始推動螢火蟲復育，今年春天園區看見近千隻黃緣螢放閃，讓看到的民眾都很興奮，為了進一步擴大復育區域，市議員張玉嬿向市府爭取到復育面積擴大約10倍，達到850平方公尺，昨天螢火蟲達人藍森彬帶領大家放養300隻幼蟲，若順利存活，明年春天預計再擴大復育計劃，營造更多生態亮點。

市議員張玉嬿說，太平苗圃過去曾有螢火蟲飛舞，但後來逐漸消失，5年前開始，爭取在太平苗圃一隅打造約80平方公尺的黃緣螢復育基地，那年春天復育千隻幼蟲，雖後來僅見零星黃緣螢身影，但隔年10月中旬卻有數百隻飛舞現蹤。

協助復育的螢火蟲達人藍森彬、侯水河說，這5年持續觀察生態池黃緣螢繁衍情況，今年春天有近千隻的成蟲閃爍亮光，確認棲地保育成功。

張玉嬿指出，日前再度向建設局長陳大田爭取到擴大復育基地，將復育面積擴大約10倍達850平方公尺，並進行土溝挖掘、引水及維持水源穩定等工程，營造適合黃緣螢復育的環境。

最近計畫分階段放養500隻幼蟲，昨天張玉嬿、藍森彬與太平區觀光休閒協進會成員，先放養300隻黃緣螢幼蟲，並持續觀察擴大改造的新棲地是否適合復育，若能順利存活，將在明年春天繼續提出完善的螢火蟲復育計劃，將放養數量提高到2000隻以上幼蟲，讓太平苗圃能成為賞螢秘境。

議員張玉嬿（前右三）、螢火蟲達人藍森彬（前右四）等人，昨天在太平苗圃放養300隻黃緣螢幼蟲。（記者陳建志攝）

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