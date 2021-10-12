《台中》連日空污 林佳龍︰下任市長的長期考驗

前台中市長林佳龍臉書貼文表示，空污依然是下任市長的長期考驗。（擷取自林佳龍臉書）

2021/10/12 05:30

環保局︰空品保持改善趨勢 加強管制台中電廠

〔記者歐素美／台中報導〕雙十連假，中部地區空氣品質不佳！前台中市長林佳龍臉書貼文表示，空污依然是下任市長的長期考驗，中興大學環工系教授莊秉潔不滿盧市長的空污政策，貼文批評「台中9月底以來，沒有一天好空氣」；環保局表示，因台中電廠用煤量較去年同期增加26.83噸，PM2.5濃度平均值17.1微克/立方公尺，確實不如去年，但比前年好，且與2019年相近，顯示台中市整體空品保持改善趨勢。

林佳龍說，中部連日空污遮蔽美好天光，因為疫情，民眾外出口罩幾乎不離口鼻，盡量降低PM2.5影響呼吸道健康。台中電廠也持續降載減排，近日與去年同期相比，非歲修降載電量更多，但空品卻未因此有顯著改善。

學者批空氣乾凈程度變差

長期關注空污的莊秉潔也貼文批評現任市長盧秀燕的空污政策，指出台中空氣乾凈程度，在林市長最後1、2年常比新竹、苗栗好。現在台中市已經穩定落後這2縣市。

林︰口號終究面臨檢驗

林佳龍針對莊秉潔貼文指出，不少市民對於日漸被遺忘的空污議題感到不安，台中空污依然是下任市長的長期考驗，口號終究需要面臨檢驗。

林佳龍表示，空污防制工作是延續且長期的抗戰，其市長任內大砍中火500萬噸生煤許可量，督促中火改善污染排放，推動外埔綠能生態園區厭氧發電，成為全台首座生質能電廠，從工業源及交通源多管齊下，共推動86項空污減量政策，包括「空氣污染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」等政策，期盼接任者能繼續推動。

環保局指出，空品改善是一棒接一棒，前市長林佳龍有助於空品改善的策略，市府持續推動，包括完成健康風險調查計畫、生質能發電、台中港空品維護區推動等。

環保局表示，盧市長上任後加強管制台中電廠，讓中火用煤量大減逾300萬公噸，推動燃煤工業鍋爐退場，促使生煤使用減少近3萬公噸，各項空品具體改善，榮獲環團及環保署「特優」等肯定。

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