登錄消費金額 台中購物節2天破1.5億

台中市長盧秀燕（右三）昨首抽購物節現金獎得主。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/12 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節在雙十起跑，今年中市府5倍券加碼主打搭配購物節抽獎，5倍券效益發威，截至11日下午登錄消費金額已超過1億5千萬，市長盧秀燕與東奧游泳選手王星皓等人昨日一起首抽，抽出千名5千元現金得主，2名10萬元台中市民專屬企業加碼抽得主也抽出，其中獲獎的梁小姐現場callout直呼驚喜，還會繼續買。

APP下載數破50萬次

市長盧秀燕表示，首抽總獎金共520萬，抽出1002名獎金得主，分別為1千名5千現金、2名10萬元，她也表示受到中央振興5倍券發揮效益，台中購物節APP破50萬次下載數，衝上APP熱門排行榜第一名，而且登錄消費金額首日就破億，破前2年紀錄，有信心第3屆購物節消登錄金額破100億。

市府經發局統計截至11日下午登錄消費金額已超過1億5千萬。

台中市民專屬企業加碼2組抽10萬，昨天盧秀燕現場callout，得主梁小姐接到通知電話很開心，表示是在大遠百購物3千多元登錄，獎金要分享給家人，之後還要繼續買；另一名獲獎幸運兒是在西屯區消費登錄1萬多元的廖先生，但未接電話。

週六市府廣場辦糕餅市集

盧秀燕也說，台中購物節除了天天抽1000組5000元、週週抽10組10萬元、月月抽1組百萬元現金獎，以及市民專屬加碼週週抽2組10萬元，月月抽1組百萬元，最後壓軸抽還有精品好宅一戶。

台中購物節在10、11日兩天在草悟道舉辦特色市集展售活動，現場熱鬧滾滾，為期2個月活動，每週末配合週週抽10萬，也會在市區及山海屯區舉行市集或促銷活動，16日將於市府廣場舉行糕餅市集，並抽出10萬元得主。

經發局指台中購物節APP發票登錄總金額首日（10月10日）突破1億，登錄發票總張數3萬7701張，APP總累積下載量以台中市民（84.57%）佔比最高，其次為彰化縣（3.51%）、新北市（2.39%）。

台中購物節在草悟道舉行特色市集，人潮熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

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