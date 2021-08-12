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    首頁　>　臺中市

    《中央規劃振興五倍券》配合購物節 市府將提超值方案

    2021/08/12 05:30

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕中央研擬發行振興五倍券，台中市民進黨議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤11日在議會質詢指出，高雄及台南都有規劃加碼配合振興五倍券，但中市所提的振興大補帖內容空洞且是既定政策，顯示市府根本就是慢半拍；副市長陳子敬表示，內部有在研究；觀旅局表示，將配合今年購物節活動，盤點整合在地觀光旅宿、遊樂、溫泉等產業優惠資訊，並擴大結合食、宿、遊、購、娛相關產業資源，將彙整提出超值方案，創造行銷宣傳，將透過實體與線上活動配合，放大觀光旅遊消費購物乘數效果，讓振興五倍券消費效益留在台中。

    市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤昨在市議會交通地政業務質詢指出，中央要推振興五倍券，台中市配合政策為何？觀旅局推出的創新體驗遊程，進度竟還在盤點階段，預估成果吸引8000名遊客參與，收益4000萬，算一算每位市民不到15元，這算什麼效益？

    陳淑華不滿的說，觀光產業數位行銷培訓課程、旅宿業數位健檢計畫，都是偏向長遠性的輔導政策，根本稱不上是振興觀光，以逢甲商圈為例，在疫情期間觀光客無法前往，餐飲業、旅宿業都十分蕭條，市府應當把握五倍券商機，吸引外縣市遊客前往台中。

    陳淑華強調，高雄市有規劃加碼1000元，五倍券提高為6倍；台南市配合五倍券也將推出加碼計畫，但中市所謂「大補帖」內容空洞，缺少具體紓困措施。

    另外，國民黨市議員張廖乃綸也強調，觀旅局振興經濟大補帖的兩大方案「不接地氣」，其中一案目標讓業界90人上數位行銷課，「根本勞工局業務」，實質內容空洞又讓業者無感。

    此外，邱素貞針對觀光產業受創嚴重，要求觀旅局積極協助紓困，在「後疫情時代」進行智慧轉型，以提升觀光品質，觀旅局長韓育琪強調，會繼續盤點預算及資源協助振興。

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