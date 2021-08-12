《台中》米其林必比登 20家蟬聯13家新入選

可口牛肉麵湯頭美味，肉質Q彈。 （記者張軒哲攝）

2021/08/12 05:30

平民銅板美食 有傳承3代好滋味 也有年輕輩創業有成

〔記者許國楨、張軒哲、歐素美、陳建志、蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕米其林指南11日公布台中必比登推介名單，今年包括20家蟬聯，13家新入選，共33家入列必比登名單，業者多又驚又喜，更盼走出疫情衝擊，讓大家漸進回歸安心啖美食日常；但「尚牛二館」今年則意外落榜，店家自嘆有點可惜。

如中樂透 業者多又驚又喜

今年13家新入榜名單中不乏平民銅板美食，南區皮Q肉彈的台中肉員經營三代、東區陳明統爌肉飯自50年代經營迄今，均是陪伴在地人從小吃到大的美味，業者昨如常運作低調回應必比登榮譽。

牛稼莊是第三代接手，33歲李浡紳及哥哥李宗霖表示，入選必比登日後要更努力了；菇神負責人林明順則笑說人榮獲必比登好像中樂透一樣，將繼續努力維持好品質、好的服務。

大墩路商圈一口氣有可口牛肉麵與曙光居雙雙入榜，飄香13年的可口牛肉麵業者高名璇說，夫妻都愛吃牛肉麵決定開店，驚訝神秘客曾來過，因為疫情生意受影響，昨日名單一公布客源立即回溫；提供素食料理的曙光居業者低調說，昨日上午才得知入選，但實在太忙了，無暇受訪。

也有年輕輩創業有成，67年次的詹前廣曾是公立學校教師，3年前才毅然辭教職在東區開「木公麥面」，文青風麵店傳承岳父擅長的眷村味，今年即入選必比登，斜槓青年闖出名號，謙稱是岳父手藝受到肯定；以麻油料理四神湯做主軸的南屯羅家古早味老闆羅柏淯年紀不到40歲，創業5年就入選必比登，直說，好像被雷打到，不敢相信是真的。

太平區彭城堂台菜餐廳連續第2年入選，老闆劉俊宏還是謙稱是「僥倖」，今年因疫情尚未開放內用，但已開發20多道新菜，預計8月下旬重新開放讓大家吃到不一樣的味道。

同是蟬聯必比登的西區「富狀元豬腳」蔡姓老闆說，非常開心，去年首次推薦後效應長達3個月電話接不完，這次平常心面對；中區老店「富貴亭」傳承80年，熱門品項是燻鵝和當歸鵝肉麵線，第3代李老闆說，很開心再度獲得肯定。

太平彭城堂連續2年入選米其林必比登，店內的雞仔豬肚鱉是招牌菜。 （彭城堂提供）

富狀元豬腳蟬聯必比登推介。 （富狀元豬腳提供）

新社菇神入選今年米其林必比登推介。 （菇神提供）

東勢牛稼莊以全牛大餐及客家料理聞名。（牛稼莊提供）

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