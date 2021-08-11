《台中》大安南庄海域 傳偷渡犯上岸

台中市大安區海灘發現一艘小艇，疑似中國偷渡犯上岸。 （民眾提供）

2021/08/11 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕今年4月中國33歲男子周鮮自稱駕駛橡皮艇在海上航行10多小時，從福建石獅市直闖台灣海峽，在台中港偷渡上岸，引起各界關注。台中市大安區南庄海域9日岸邊有一艘動力小艇靠泊，船上留有印著簡體字的救生衣、中國礦泉水與一包香菸，卻不見人影，漁民懷疑是偷渡犯，台中警方與海巡追查，但監視器並未發現可疑人士，10日消息傳開，引起漁村居民議論。

9日海巡人員在大安區南庄里跟塭寮漁港周邊加強巡邏，設置臨檢站。地方居民跟漁民傳聞有偷渡犯上岸。海巡署昨日表示，此案目前仍在偵辦，不便說明，目前還沒確定是否有偷渡犯上岸。

據了解，這艘動力小艇，船上遺留多罐中國製的礦泉水，有5罐礦泉水空瓶，救生衣以及一包產自福建的七匹狼香菸。大安區民眾指出，適逢武漢肺炎防疫期間，若有中國偷渡犯上岸，恐成為防疫破口，加上4月有中國偷渡犯闖關成功，海岸線有任何風吹草動，當然會引起沿海居民緊張。

海巡署指出，9日上午6時許接獲民眾通報，有一艘無人小艇於南庄里海岸擱淺，塭寮安檢所即派員前往現場瞭解。發現一艘無籍小艇，巡防區已即時啟動應變機制及聯絡相關軍警單位協助清查，本案不排除任何可能，正釐清案情並積極處置中，到昨晚為止已針對大安區沿岸區域搜索，也會持續在大安沿海的主要聯外道路設置攔查點，過濾可疑人車。

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