《台中》中捷今年估虧6.5億 議員要求勿增

2021/08/11 05:30

上半年已虧2.35億 中捷公司︰努力開源節流

〔記者蘇金鳳／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響到公車及捷運的運量，多位台中市議員10日在市議會要求交通局及中捷公司要有因應之道，尤其是中捷公司目前已虧2.35億，而今年捷運綠線的虧損預定在6.5億，市議員要求不能再增加；交通局長葉昭甫表示，針對今年虧損補貼已陸續進行3次預撥作業；中捷公司董事長林志盈表示，中捷公司今年度虧損預算數為6.56億元，上半年度虧損2.35億元，在疫情影響下，公司仍努力開源節流，開源就是廣告收入及租金、授權金等，節流就是減少人事及水電支出，維持虧損於預算額度內。

中捷綠線原本去年12月19日要通車，因為斷軸遲至今年4月25日正式通車，5月19日全國三級警戒，讓台中捷運綠線營運面臨重大挑戰，市議員陳淑華、謝明源、邱素貞、蕭隆澤提出質疑，中捷公司額定資本額35億元，今年底將會累積增資達25億元，明年、後年預計還要各增資5億，但到6月底已虧2.35億元，今年預估虧6.5億元。

陳淑華表示，依照預算書估算，到7月為止，綠線的票箱收入大約2.56億元，但依實際運量推算收入約2329萬元，受到斷軸及疫情影響，捷運公司到7月底的客運收入不到預算的一成，尤其是藍線預計11年後才能完工，等於至少還虧11年。

市議員黃仁、劉士州、朱暖英表示，受疫情影響，不管公車及捷運運量都下降，公車業者預估今年要虧損約10億元，中捷公司更是已虧2億多元，交通局及中捷公司應該有因應之道。

此外，謝明源要求市府儘快進行中捷綠線斷軸求償事宜；葉昭甫指出，因目前運量受疫情影響，且面臨暑假營運淡季，此期間運量不足以反映正常營運期間的運量狀況並做為求償之合理依據，市府將在取得合理運量、平均票箱收入等數據後，審慎評估求償基準。

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