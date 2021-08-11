《台中》振興觀光旅宿業 市府︰盤點預算紓困

台中市議員黃馨慧在議會質詢觀旅局紓困、振興政策。 （記者蔡淑媛攝）

2021/08/11 05:30

議員建議善用活動結餘經費 給予實質幫助 業者盼聯合促銷 提供防疫物資

〔記者蔡淑媛／台中報導〕觀光旅宿業受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重衝擊，台中市議員黃馨慧、江肇國等人在議會質詢指出，台中市飯店旅館住宿率剩1、2成，小型商旅半數暫時停業、爆資遣潮，市府紓困、振興無作為，觀旅局長韓育琪則表示，會隨時盤點預算紓困振興，也爭取中央紓困經費，包含台中市居家檢疫、隔離家屬住宿補助，未來也會配合經發局的購物節及中央振興券，經費到位就來執行。

旅宿業者也指今年損失慘重，建議市府提出實質紓困、給予房價優惠補助振興，讓中市觀光旅宿能起死回生。

議員江肇國、賴佳微、張家銨指出，台中超過400家旅宿因疫情有5成暫時停業，有近20家倒閉，另100家民宿業也有9成暫時停業，根據台灣旅宿網統計，今年5月本土疫情爆發後，住房率僅21.87%，6月跌至10.38%，疫情降溫後的7月僅回升到16.52%，直指觀旅局不但對紓困毫無作為，被動等待中央政府援助方案，對於有確診者足跡的旅宿業被迫停業，還發文刁難，連防疫保險金也沒得領。

黃馨慧說，不見觀旅局對於旅宿業者有實質紓困與振興，還拿稅務局減房屋稅當自己政策，江肇國也說，市府僅補助醫護、居家檢疫或隔離的家屬住宿補貼，提出近300萬元，其他均束手無策，而今年大坑蝶螢嘉年華、大安沙雕音樂季等大型活動可能取消或縮小，建議妥善應用結餘經費，給予業者實質金錢紓困存活，才有振興機會，對此，觀旅局則一再強調會配合中央，也會盤點自己資源提出方案。

業者盼市府協助施打疫苗

但中華民國旅館全聯會副理事長、台中市旅館公會理事長鄭生昌則指出，疫情警戒降至2級後，五星級飯店略見起色，谷關、梨山旅館假日住宿率約4成，但市區觀光旅館仍慘淡，為了活下來仍召回員工整備，放眼9月能放寬室內防疫標準，以及下半年企業旅遊季，期盼市府能補助旅宿業，讓業者能聯合促銷，帶動旅館生機，像新竹市府提供防疫物資，另外台南、基隆、屏東也已專案為旅宿業工作人員施打疫苗，都值得台中市府比照提供協助。

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