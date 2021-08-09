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    首頁　>　臺中市

    連日豪雨 土角厝塌陷1人脫困

    台中市南屯區一間2層樓土角厝昨日傳出屋頂塌陷意外，警、消獲報趕往救援。（民眾提供）

    台中市南屯區一間2層樓土角厝昨日傳出屋頂塌陷意外，警、消獲報趕往救援。（民眾提供）

    2021/08/09 05:30

    共接獲98件路樹相關通報 若有斷枝疑慮 立即進行「預防性」處置

    〔記者許國楨、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕盧碧颱風連日帶來豪大雨，台中市南屯區一間傳統的2層樓土角厝8日傳出屋頂塌陷意外，警、消獲報趕往救援，順利協助一名不良於行的男性住戶脫困，幸無人傷亡，後續已由公所會同建設局人員及建築技師到場調查房屋塌陷原因；另中市土石流警戒除和平區及太平區降為黃色警戒外，其餘均已解除警戒。

    台中市建設局指出，這波颱風帶來大雨，造成土質鬆軟，樹木根部泡水嚴重，伴隨外圍環流及西南氣流引進強風，產生多處樹枝斷裂或樹木傾倒，連日統計至8日共接獲98件路樹相關災情案件通報，除清除現場傾倒樹木外，也加強巡視，若發現有斷枝疑慮的路樹，立即進行「預防性」處置。

    另有10件大範圍路燈故障事件通報，建設局表示，均配合台電查看線路狀況並調派人員機具到場搶修完成。

    和平、太平 土石流降黃色警戒

    水利局說，農委會水保局之前發布了東勢、新社、和平及太平區土石流紅黃色警戒，尚無傳出土石流等重大災情；水保局最新土石流警戒預報，台中市除和平區及太平區（38條、1處大規模崩塌）降為黃色警戒外，其餘均已解除警戒。

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