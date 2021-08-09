時間不等人 海生館商機消失中

2021/08/09 05:30

記者唐在馨／特稿

台中海生館歷經3屆市長11年的光陰，已經編列及投下了8億6000多萬，但目前連內部營運設備改裝都還沒開始，從當年的企鵝館、白海豚館再到現在的海生館，其他縣市的水族館已相繼開幕營運，原地踏步的台中海生館商機在那？恐怕要好好思考。

台中海生館當初是因為屏東海生館營運後造成轟動，前市長胡志強任內也開始規劃企鵝館，並於縣市合併後第一屆直轄市選址在海線，希望藉以達到縣市縫合，並拉抬觀光。

但如今11年過去，歷經曾有環保人士反對、地方人士支持的拉鋸，以及3屆市長的更迭，8億多的經費以及11年的光陰，不論是胡志強當初想要引進的企鵝館，或是後來林佳龍想要打造的水母館，目前都仍只見雛形，反觀桃園新成立的水族館已經都有了，而且桃園的水族館鄰近高鐵及捷運，相較於設在台中清水海線的台中海生館，不論是交通或是營運內容，贏的契機在那裡？

11年來，屏東海生館已開始夜宿，甚至可餵食企鵝，而桃園水族館也有水母、企鵝以及其他多種海洋生物，中市打造好的主體建築還沒等到內部營運改裝工程標出就處處生鏽，何時可以迎頭趕上？又是否可以一開幕就達到吸客效果？市民很期待，也真的時間不等人了。

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