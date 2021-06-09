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    首頁　>　臺中市

    《台中》75歲以上長輩何時打疫苗 盧：再稍等

    2021/06/09 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未退燒，日本送台灣的AZ及莫德納疫苗將開打，市府近來電話被打爆，尤其順位提前的75歲以上長者關切何時、何地接種。市長盧秀燕指出，台中市75歲以上長者逾13萬人，因不確知中央配發劑量，且必須包括醫護人員等前2類打完還有餘額，才會進行第3類接種，將造冊並依序通知，請民眾再稍等。

    此外，中部工業區理事長聯誼會長陳永豐表示，會全力配合市府防疫措施，但盼中央要讓疫苗趕快進口及施打，目前歐美客戶已逐步解封，他們也很怕台灣的生產鏈斷鏈。

    隨著國內疫苗陸續開打，中央考量染疫者病情加劇、且病歿者以長者居多，已將75歲以上長者接種順位提前到第3類，包括市府及各地里長接民眾詢問的電話接到手軟，內容多是關切家中長輩何時、何地接種，及如何預約。

    盧秀燕指出，台中市75歲以上長者有13萬人，但國內疫苗還是很缺，且第1類醫護人員都尚未接種完成，長輩排序屬第3類，須等中央配發疫苗後，再依中央的類別順位施打。

    盧秀燕指出，將依類別造冊後依序安排、通知。她強調，疫苗接種除符合資格者之外，也要等數量足夠才能施打，且必須是第1、2類打完才輪到75歲以上老人接種，請民眾再稍等，至於工業區爭取疫苗，盧秀燕說，已兩次呼籲中央疫苗趕快來。

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