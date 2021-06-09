《台中》宅經濟當道 疫情下求生各出招

2021/06/09 05:30

〔記者唐在馨／台中報導〕疫情嚴峻，國內三級警戒延長，不少家庭煮夫、煮婦都為了採買傷透腦筋，因傳統市場實施分流，線上購物或宅配自取等採購方式應運而生，盼能吸引消費者的目光，創造商機。

販賣各式蝦子料理的全海岸活蝦，在疫情下不但推出現金外帶八八折，因老闆本身在台南有養雞場，最近推出全雞及生雞蛋等生鮮食物訂購，沒想到大受歡迎。業者賴毅唐說，目前生鮮食材有全雞、雞蛋，無刺虱目魚等，初步推出每天都有人在詢問，甚至有熱心的顧客協助貼到「家長群組」引起熱烈詢問，大家受疫情影響不願意上市場，希望透過這類方式一次購足，也形成一股消費風潮。

台中各行政區也傳出，因傳統市場人潮變少，不少菜商或中盤商推出宅配服務，也有原本供應餐廳的大盤，在整體業績不如以往的情況下，轉攻社區集體購買、送貨到府，都締造不錯的業績。業者表示，疫情造成大家生意受影響，只好另找方法求生路，沒想到成績不錯，希望疫情快點平息，解封後，說不定除了過去的生意方式，也有另外的銷售管道出來。

台中中友百貨最近在臉書推出蔬菜箱組合，沒想到負責的「模特兒」、也是自家的員工李鴻德，因外型引起很大的關注，貼文觸及率高達14萬人次，搭配的組合箱更因此熱賣。中友百貨透露，雖然回響熱烈，但李鴻德已婚，大家還是把注意力放在「蔬菜箱」就好。

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