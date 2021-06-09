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    首頁　>　臺中市

    《台中》確診加1 潭子鞋業群聚接觸者

    全民防疫，台中市府宣佈端午返鄉「入境」旅客都要通過「自動測溫除菌門」。（圖：台中市政府提供）

    全民防疫，台中市府宣佈端午返鄉「入境」旅客都要通過「自動測溫除菌門」。（圖：台中市政府提供）

    2021/06/09 05:30

    負責人女兒的男友 無公共場所足跡 累計12人確診

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中昨再增一例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診案例，潭子區立揚鞋業群聚增鞋業負責人女兒的男友確診，他是沙鹿區23歲男性，因已居隔多時無公共場所足跡，立揚鞋業群聚案累計12人確診；至於台中疫情重症個案增為10人，有2人插管治療中。

    重症者增至10人 2人插管治療中

    市衛生局長曾梓展指出，台中疫情昨天雖然只增加一例，但重症者從前天8人增為10人，5人在加護病房，另5人在隔離病房，有2人插管治療中，也有2人簽署放棄急救聲明書。

    市府加強防疫稽查，目前各局處開罰未配戴口罩或違法群聚等共45件，包括查獲麻將休閒業7人群聚，各開罰6萬，美樂地KTV實聯制個資填寫不實13人各罰6千元及業者把關不足罰1.5萬元；經發局長張峯源另指出，在市場及超商稽查未依規定戴口罩17案，各開罰3000元等。

    端午運輸節點設自動測溫除菌門

    端午3天連假將屆，在各界勸退聲下，返鄉人數可望大幅減少，部份民眾仍有跨縣市移動需求。盧秀燕說，將在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站等重要交通運輸節點設置「自動測溫除菌門」，旅客「入境」台中前先過門殺菌，確保多一層防護。

    提供百房供竹苗群聚感染者居隔

    近來苗栗、新竹發生科技廠群聚感染事件，需居隔的移工與民眾超過竹苗或周遭地區負荷程度。盧秀燕表示，已盤點100間居家檢疫替代所房間協助後送到台中居隔、健康監測，居隔期間如有身體不適也將提供醫療協助。

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