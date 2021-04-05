動物之家后里園區 開幕了

中市動物之家后里園區重新開幕，后里再添新景點。（記者張軒哲攝）

2021/04/05 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市動物之家后里園區興建近20年，設施漸趨老舊，台中市動物保護防疫處歷時5年重新改建，以教育宣導、認養轉運、觀光休憩為改建3核心，定位為流浪動物的「生命中繼站」，4日正式開幕。市長盧秀燕表示，在世界流浪動物日開幕別具意義，園區歷經3任市長，在中央、地方合作下終於完工，歡迎全國民眾造訪，與動物溫馨互動。

台中市動保處昨日舉辦動物之家后里園區開幕典禮，盧秀燕表示，動物之家后里園區由前市長胡志強開啟改造台中動物收容所的契機，後於前市長林佳龍任內規劃設計，並在她任內重新開幕，園區由動保處向農委會爭取1.5億元經費，並由市府編列配合款6000萬元改建，全新的園區不僅有收容功能，更納入生命教育及觀光遊憩。

動物之家后里園區建築外觀設計上擷取黃絲帶意象，大量採用圓弧曲線，象徵對外敞開與歡迎；園區內以北狗南貓區隔為犬貓認養轉運空間，並規劃演講廳、會議室、視聽室、訓練室等。

改建工程也榮獲「2019國家卓越建設獎—最佳規劃設計類—金質獎」殊榮，園區公共藝術更創新以剪紙元素融入文創與藝術作品，遊客可散步至緊鄰的后里環保公園，公園內設寵物專區，適合親子探訪。

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