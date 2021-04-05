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    台中復興東路「七叉路口」 70天30起車禍

    市議員鄭功進（左二）與地方人士多次到路口會勘。（記者許國楨翻攝）

    市議員鄭功進（左二）與地方人士多次到路口會勘。（記者許國楨翻攝）

    2021/04/05 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區復興東路開通後事故頻傳，儘管交通局表示相關改善作為已於3月上旬完成，後續將進行滾動檢討並適時調整，但清明連假首日就傳出死亡車禍，有議員為此抨擊，全新七叉大路口根本就是「玩命關頭」，通車短短不到70天，已發生了至少30起有報案紀錄的車禍事故，也有轄區警官臉書發文表示，屢建言卻遭反對，這是「意外」？還是「人禍」？令人痛心。

    議員抨擊是「玩命關頭」

    台中市東區復興東路2月10日恢復通車後，與平行的新民街、垂直的復興路四段形成雙T路口，加上復興東一街由單向改為雙向，成七叉危險路口，通車以來車禍不斷。

    市府：增設標誌等改善

    2日晚又發生死亡車禍，該路口安全問題再度引起重視；交通局指出，目前已增加路口清道時間（指黃燈秒數加上全紅秒數），並增設標誌與標線提醒用路人，達到提前分流，讓行車動線不衝突。

    但市議員鄭功進昨說，全新的七叉大路口，根本就是「玩命關頭」，通車短短不到70天，已發生了至少30起有報案紀錄的車禍事故，究竟有無把市民生命安全當一回事？台中市後車頭發展協會理事長鄭紹頡也強調，如果持續「牛步化」滾動式檢討，誰敢保證不再有下個無辜悲劇發生？

    警官：屢建言遭反對

    轄區第3分局副分局長蔡期望昨也在臉書沉痛發文表示，該處路口自從今年2月10日開通後事故頻傳，地方居民、民代、分局都發現問題了，會同交通局會勘數次，卻因為有人堅持為了地方建設、地方發展、某大型賣場未來交通動線等原因，可惜人微言輕改變不了事實。

    地方人士：落實汽機車分流

    地方人士指出，因現行道路多叉路型設計，讓直行復興路四段車輛需要有角度轉彎才能繼續直行，相反的要左轉復興東一街車輛，反而是不用轉動方向盤直行完成轉彎，只有透過諸如增設分隔島等設置，落實汽機車分流，才能避免遺憾再次發生。

    台中市東區復興東路七叉危險路口。（記者許國楨攝）

    台中市東區復興東路七叉危險路口。（記者許國楨攝）

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