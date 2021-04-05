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    明起限水 中市學校儲水全面備戰

    忠明高中善用經常做為國家考場使用的分類垃圾桶，清洗後儲水。（記者蔡淑媛翻攝）

    忠明高中善用經常做為國家考場使用的分類垃圾桶，清洗後儲水。（記者蔡淑媛翻攝）

    2021/04/05 05:30

    台水提醒 停水前4至6小時內完成儲水 另部分店家公休日改成停水日

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市自4月6日起實施「供五停二」分區供水，清明連假已有不少民眾開始買水桶準備儲水因應，部分餐廳、美髮店也將公休日改在停水日，而全市各級學校也提前備水、省水，台水提醒，停水前應提早在停水前的4至6小時內完成儲水，以避免集中大量儲水造成管線末端用戶無水可用，儲水時應加蓋，以免孳生細菌。

    民眾也買水桶提早準備

    台中市「供五停二」以國道1號為界，中山高速公路以東為甲區，週二、週三停水48小時，以西為乙區，週四、週五停水48小時，分別影響全市各70萬及22萬用戶，預估可節水約15%，以延長水庫供水時程，另外，豐原、霧峰等部分地區、17萬戶，有獨立系統或地下水井等，仍維持全日減壓供水。

    學校調整菜單 餐具帶回清洗

    4月6日起全市分區展開停水大作戰，除了家庭用水外，學校也首當其衝，全市139校設有午餐廚房，分區停水期間教育局已請學校調整菜單，每週增加炒麵、義大利麵等「特餐」，減少菜桶使用，餐具一律帶回家清洗，各校在限水前1天要完成儲水，定期巡視儲水設施，出現緊急狀況由消防局支援供水。

    忠明高中除了將午餐桶內層加裝紙餐具分裝菜色，減少洗餐盤用水外，也善用經常做為國家考場時使用的分類垃圾桶，已蒐集40個、60公升裝的大桶清洗後儲水備用，教務主任陳建銘表示，還有學生接冷氣水做為澆花、拖地之用。

    文心國小要求學生自備水壺

    北屯文心國小則在上週即減半水塔出水量，演練停水及提早節約用水，逢週二、三停水，也要求學生自備飲水壺，校長陳怡婷說，學校以地下水沖廁，如果水不夠也會進一步停用部分水龍頭。

    台水提醒，停水期間要記得關閉抽水馬達，避免空轉損壞，重則還會引發火災，且馬達空轉過久也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

    忠明高中將午餐桶內層加裝紙餐具分裝菜色，減少洗餐盤用水。（記者蔡淑媛翻攝）

    忠明高中將午餐桶內層加裝紙餐具分裝菜色，減少洗餐盤用水。（記者蔡淑媛翻攝）

    文心國小因應分區供水，將水龍頭出水量減半省水。（記者蔡淑媛翻攝）

    文心國小因應分區供水，將水龍頭出水量減半省水。（記者蔡淑媛翻攝）

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