《台中》捷運總站夜市重開幕 動線比上次好

捷運總站夜市昨日重新開幕傍晚即湧現人潮。（記者蔡淑媛攝）

2021/04/04 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯捷運總站夜市去年雙十國慶連假違法開幕，龐大人潮被稱「人肉灌香腸」、交通混亂，且違規用電超載跳電被拆表，被市府開罰勒令停業，昨日重新開幕傍晚即湧現人潮，愈晚人愈多，場內人流緩慢移動，首日預估約有2萬人次，但有捷運輸運及停車格增加，秩序尚可，經發局也到場稽查評估交通及格，「比上次好太多了！」但油煙及衛生問題則會要求業者改善。

捷運總站夜市占地千坪，設置約140家攤販，選在清明連假重新開幕，這次中捷試營運分散半數車潮，加上業者增設停車格，直播人流管制，交通較為順暢，開幕人潮較去年減少，但是愈晚人愈多，場內小吃攤區人流擁擠，遊戲區人潮才較舒緩。

礙於上次開幕時動線規劃不良造成人車塞爆、垃圾亂丟，這次業者重新規劃出入口，廣播人潮狀況、要求戴口罩，並廣置垃圾桶，以往垃圾滿地不復見，但是夜市內因為場區較小，攤子集中，炸排骨酥、大腸包小腸、滷味、烤肉、粉圓冰等攤子前擠滿排隊人潮，民眾抱怨走道狹小、容易撞到攤子與食物，也認為停車場太遠了。

業者這次重新開幕也額外承租緊鄰夜市250公尺敦富一街旁土地，增設126格汽車停車位，營運初期共規劃745格機車位、142格汽車位，預計營運3個月後進入穩定期，再調整為201格機車位、208格汽車位，另規劃13名義交於重要路口協助指揮交通、5名協勤人員拿手舉牌協助引導車輛進入停車場，停車場內也有2名管理員維持秩序，不過仍有民眾違停，巡邏警察也開單告發。

油煙、衛生問題待改善

經發局副局長李逸安率隊稽查，粗估截至晚間七點約有近2萬人，交通動線與管理比去年開張時好上許多，交通秩序打60分，但攤販油煙、衛生問題部分未處理妥善，將會要求夜市再改善，並會持續追蹤與稽查。

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