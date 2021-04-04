大甲媽遶境 4/8辦媽祖之光晚會

2021年大甲媽祖觀光文化節日前開鑼，媽祖4月9日深夜起駕展開9天8夜遶境，8日夜間將舉行媽祖之光晚會。（記者張軒哲攝）

2021/04/04 05:30

起駕宴取消 大甲媽4/9深夜11時5分起駕 警方將交管

〔記者張軒哲、何宗翰／台中報導〕去年大甲媽祖遶境活動受武漢肺炎疫情影響延後至6月起駕，今年將於國曆4月9日深夜起駕展開9天8夜遶境。今年起駕宴依舊取消，但是8日夜間將舉行媽祖之光晚會，有吳宗憲、ELLA、玖壹壹等堅強卡司演唱。大甲警方也公布相關交通管制措施，期盼能兼顧防疫與遶境，讓活動圓滿順利。

旱溪媽祖12日起遶境

另外，被列為無形民俗文化資產的台中樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄祈福活動」，今年適逢第200週年，預計自4月12日上午8點從樂成宮起駕，遶境烏日區、大里區、太平區、霧峰區、東區、南區、南屯區、北屯區、北區等，5月3日晚上9時回鑾安座，遶境天數長達22天，今年也擴大舉辦廟口開演、微電影攝影比賽等一系列慶祝活動，警三分局除了派員加強周遭交通疏導作為，也協請宮方工作人員與協勤民力，於遶境沿線協助引導參與信眾。

大甲媽祖遶境將於4月9日深夜11時5分起駕，遶境沿途將駐駕於彰化市南瑤宮、西螺鎮福興宮、新港鄉奉天宮、北斗鎮奠安宮、彰化市天后宮、清水區朝興宮，18日夜間回大甲鎮瀾宮安座。

大甲警方指出，9日下午3時起至10日凌晨2時止進行交管。行人徒步區：大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

封閉（管制）路段：經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口、水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

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