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    首頁　>　臺中市

    重返柯陣營？ 前台中觀旅局長林筱淇︰假新聞

    2021/04/03 05:30

    〔記者唐在馨、張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕本月1日起更換3名局處首長，「大學姐」觀旅局長林筱淇轉任有給職顧問，新任觀旅局長由廣播主持人韓育琪接任，由於林筱淇主辦2020台灣燈會有成，而韓育琪則是燈會主持人，「主辦人被主持人取代」，引起地方討論，而2日台北政壇傳出林筱淇向柯文哲陣營哭訴，有無可能回柯文哲陣營？對此，林筱淇在臉書澄清，有媒體指稱她想重返柯陣營，這是一篇徹頭徹尾的假新聞。

    林筱淇觀旅局長任內相當認真，經常加班，親自出席各項活動，面對台中市府突來的人事案，相當低調，也私下跟朋友說會繼續為台中市打拚，昨有媒體報導她可能會回台北，她在臉書強調這幾天沒有跟外界互動，希望不要有「假新聞」出現，並說「政治太可怕」，她是台中媳婦，也愛台中這個城市，完全沒有想去台北。

    民進黨議員陳淑華表示，林筱淇是台灣燈會在台中的主辦人，為何一個成功的主辦人要被拔官，換成同一個活動的主持人？盧市長用人哲學真的很值得觀察。國民黨議員楊正中則說，有時政通也要人和，可能人和出問題，但也有議員私下表示，林筱淇可能查非法民宿查得太用力，馬上要選舉了，「太認真可能也是一種罪」。

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