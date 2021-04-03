偏鄉奇蹟！台中平等國小女籃全國冠軍 部落喜迎

平等國小女籃隊員開心閱讀自由時報報導。（記者張軒哲翻攝）

2021/04/03 05:30

全校僅39人 泰雅族女童超拚

〔記者張軒哲／台中報導〕泰雅之光！台中市最偏遠的平等國小，全校僅39人，10名泰雅族女童在全國國民小學籃球錦標賽六年級女生乙組連克勁敵，1日冠軍賽在驚濤駭浪中，以1分之差氣走台南市永康國小，寫下首次闖進全國賽就一舉奪冠。環山部落族人與有榮焉，2日下午在部落入口放鞭炮相迎。

平等國小地處台中與宜蘭交界的環山部落，校內無室內體育館，資源匱乏，經費不足，該校女籃隊11年前由教練何慶隆組隊成立，中間因何慶隆至新北市丹鳳國小任教有停斷2年，直到何慶隆重返平等國小又組隊練球，今年寫下新頁。

泰雅之光 首闖全國賽封后

平等國小校長劉姿芬說，女籃隊只有10人，身高體型不如對手，而且每人限制只能打2節，每名球員必須輪流上場，賽前選手並特別進行祈禱，選手努力奮戰，球運也很好，才能以1分險勝，和平區代表羅進玉則表示，這是「另類的山中傳奇」，令人感動的一刻！

山中傳奇 克服身高劣勢

女籃隊以6名小六生、1名小五生、2名小四生及1名小三生勉強組隊，10名球員輪番上陣，克服身高劣勢，包含4強跟冠軍賽在內，有3場比賽皆以1分險勝對手，以拚勁跟強大的心理素質，克敵制勝。本報2日以頭版報導平等國小女籃隊封后新聞，昨隊員在回程的車上仔細閱讀報導，相當開心。

無室內體育館 資源匱乏

劉姿芬說，昨日10名隊員從板橋下榻的飯店分兩車經宜蘭返回部落，部落族人放鞭炮恭賀，寧靜山區相當熱鬧，紛紛祝賀這群奮戰不懈的泰雅女孩，稱讚她們是部落之光，主力球員已有多所國中挖角，女籃隊5月中旬也會代表台中市參加教育部全國國小籃球聯賽，希望可以再創佳績。

平等國小女籃返回部落，族人放鞭炮恭賀。（記者張軒哲攝）

平等國小女籃隊凱旋回鄉，開心合影。（記者張軒哲攝）

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