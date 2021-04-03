為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    《供五停二將實施》台中設338供水站 30輛水車巡迴

    經濟部長王美花（中）到台中市視察水車整備演練，市長盧秀燕（右）當場提出供五停一或供四停一。（記者蘇金鳳攝）

    經濟部長王美花（中）到台中市視察水車整備演練，市長盧秀燕（右）當場提出供五停一或供四停一。（記者蘇金鳳攝）

    2021/04/03 05:30

    經濟部長：醫療、學校若用水不足 將使用消防車、國軍水車支援

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明連假4天後，台中市立即就要實施「供五停二」分區供水，經濟部昨天在台水公司舉行水車整備等演練，市長盧秀燕希望中央提供明確備援數據；台水公司董事長胡南澤表示，全市將設338個供水站，每一桶2噸，若每人持20公升的水桶，可供應百人，有30輛水車巡迴，水一旦取盡就會馬上補足；經濟部長王美花表示，設取水點就是要讓民眾的民生用水供水無虞，醫療單位與學校若用水不足，也將使用消防車、國軍水車支援。

    此外，水利署長賴建信表示，台中市每天供水需145萬噸，節水後只需要133萬噸，加上抗旱井可提供13.2萬噸，伏流水11.7萬噸約4月份完工，海水淡化可提供1.3萬噸約5月完工，可增加水源。

    盧秀燕要求「供五停一」

    經濟部昨天在台水公司舉行水車整備的演練，市長盧秀燕在經濟部長王美花致完詞，當場質疑為何水利署及水公司都在台中市，台中市竟要先停水，希望經濟部能改為「供五停一」或者「供四停一」，立委楊瓊瓔也質疑台中石岡壩的水有供應彰化，為何要由台中人先停水？立委黃國書、何欣純及莊競程則反批供水無藍綠無區域，管網是國民黨時代建的，怎能用政治考量，供五停二是不得已，且此時若不供五停二，未來就可能就供二停五。

    王美花：不得不措施

    經濟部長王美花表示，供水系統是既有的網管，同時，因為中部水庫儲水量有史以來最低，鯉魚潭只剩下10.7%，德基水庫不到5.5%，供五停二雖不方便，但若需要用水還是可拿到，而且節水率已達11%，供五停一或者供四停一就不能進一步提高節水率，此為客觀數據，供五停二是不得不的措施。

    胡南澤表示，停水期間每天有30部水車隨時巡邏338個供水站注水，都有跟當地里長溝通設置位置，將採滾動式檢討，會請里長幫忙注意，員工也會巡邏水量，未來會設APP，民眾可以先上網查詢，了解供水站的位置，338個臨時供水站網址為https://www.water.gov.tw/fightdrought/Subject/Detail/53147?nodeId=5928#。

    經濟部昨天在台水公司舉行水車整備等演練，水公司說設338個供水站，30輛水車隨時巡視。（記者蘇金鳳攝）

    經濟部昨天在台水公司舉行水車整備等演練，水公司說設338個供水站，30輛水車隨時巡視。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門
    台中清水凌晨惡火 租屋母子葬身火窟
    2021/03/27 08:08

    台中清水凌晨惡火 租屋母子葬身火窟

    疑閃燈未減速 小鋼炮先撞機車再衝騎樓毀8車
    2021/03/27 09:42

    疑閃燈未減速 小鋼炮先撞機車再衝騎樓毀8車

    太平「鬥字英雄會」 各校語文高手來過招
    2021/03/27 09:59

    太平「鬥字英雄會」 各校語文高手來過招

    台中清水凌晨惡火燒死弱勢母子 死者與前妻及兒9年沒聯繫
    2021/03/27 10:34

    台中清水凌晨惡火燒死弱勢母子 死者與前妻及兒9年沒聯繫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播