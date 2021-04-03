《供五停二將實施》台中設338供水站 30輛水車巡迴

經濟部長王美花（中）到台中市視察水車整備演練，市長盧秀燕（右）當場提出供五停一或供四停一。（記者蘇金鳳攝）

2021/04/03 05:30

經濟部長：醫療、學校若用水不足 將使用消防車、國軍水車支援

〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明連假4天後，台中市立即就要實施「供五停二」分區供水，經濟部昨天在台水公司舉行水車整備等演練，市長盧秀燕希望中央提供明確備援數據；台水公司董事長胡南澤表示，全市將設338個供水站，每一桶2噸，若每人持20公升的水桶，可供應百人，有30輛水車巡迴，水一旦取盡就會馬上補足；經濟部長王美花表示，設取水點就是要讓民眾的民生用水供水無虞，醫療單位與學校若用水不足，也將使用消防車、國軍水車支援。

此外，水利署長賴建信表示，台中市每天供水需145萬噸，節水後只需要133萬噸，加上抗旱井可提供13.2萬噸，伏流水11.7萬噸約4月份完工，海水淡化可提供1.3萬噸約5月完工，可增加水源。

盧秀燕要求「供五停一」

經濟部昨天在台水公司舉行水車整備的演練，市長盧秀燕在經濟部長王美花致完詞，當場質疑為何水利署及水公司都在台中市，台中市竟要先停水，希望經濟部能改為「供五停一」或者「供四停一」，立委楊瓊瓔也質疑台中石岡壩的水有供應彰化，為何要由台中人先停水？立委黃國書、何欣純及莊競程則反批供水無藍綠無區域，管網是國民黨時代建的，怎能用政治考量，供五停二是不得已，且此時若不供五停二，未來就可能就供二停五。

王美花：不得不措施

經濟部長王美花表示，供水系統是既有的網管，同時，因為中部水庫儲水量有史以來最低，鯉魚潭只剩下10.7%，德基水庫不到5.5%，供五停二雖不方便，但若需要用水還是可拿到，而且節水率已達11%，供五停一或者供四停一就不能進一步提高節水率，此為客觀數據，供五停二是不得不的措施。

胡南澤表示，停水期間每天有30部水車隨時巡邏338個供水站注水，都有跟當地里長溝通設置位置，將採滾動式檢討，會請里長幫忙注意，員工也會巡邏水量，未來會設APP，民眾可以先上網查詢，了解供水站的位置，338個臨時供水站網址為https://www.water.gov.tw/fightdrought/Subject/Detail/53147?nodeId=5928#。

經濟部昨天在台水公司舉行水車整備等演練，水公司說設338個供水站，30輛水車隨時巡視。（記者蘇金鳳攝）

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