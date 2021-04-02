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    大甲媽4/9起遶境 分三層交管

    台中郵局與鎮瀾宮共同為今年發行的「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」進行過火儀式。（記者歐素美攝）

    台中郵局與鎮瀾宮共同為今年發行的「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」進行過火儀式。（記者歐素美攝）

    2021/04/02 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽將於4月9日至18日遶境進香，警方將於起駕及回鑾日進行交通管制，分成行人徒步區、禁止汽車進入區及道路封閉或調撥車道等三層管制，呼籲民眾最好搭乘火車或公車等大眾運輸才可免塞車；台中郵政公司則配合發行「2021大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」，昨天起預購，限量3000冊。

    配合大甲媽起駕、回鑾遶境進香活動，大甲警分局將進行三層交通管制措施，4月9日15時至4月10日2時及4月18日10時至24時，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

    大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，則禁止汽車進入。

    籲民眾搭大眾運輸避塞

    起駕日，經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口；水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口，封閉禁止通行；回鑾日，清水區大甲溪橋南端至大甲區經國路與文曲路口南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

    媽祖金箔立體郵冊 發行

    台中郵局今年發行媽祖金箔立體郵冊，限量3000冊，昨在大甲鎮瀾宮舉行過火儀式，並開放預購，4月7日起於中市各郵局販售。

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