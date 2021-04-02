清明連假來了 台中多項交通措施調整

中市三分局將針對交通要道及車站周邊道路，加強疏導及取締。 （記者何宗翰翻攝）

2021/04/02 05:30

〔記者蘇金鳳、何宗翰／台中報導〕今天是清明兒童節4天連假首日，台中市政府交通局規劃多項調整交通措施，與交通部高速公路局協調視國道與地方車流狀況，彈性開放國道1號豐原至台中路段路肩的時段、放寬匝道儀控及調整路口號誌時制，高鐵及台鐵從昨天起加開班次；捷運綠線4月23日前持電子票證免費搭乘；自4月1日起至4月5日止，外縣市民眾搭國道客運、台鐵、高鐵後10小時內轉乘台中市區公車享8公里免費。

國1部分路段路肩彈性開放

此外，為避免民眾自行開車掃墓或遊玩造成市區塞車，市府於清明連假期間持續提供掃墓專車，4月4日在公有無柵欄路外平面及路邊汽機車停車格，暫停收費1天。

4/1至4/5外縣市民眾轉乘公車 8公里免費

交通局表示，由於環中路溪尾二橋已通車，建議欲上國道3號的民眾請改走環中路及台14線，由草屯交流道上國3，不僅可避開國3霧峰系統間壅塞路段，還可節省國道通行費用。

另於連假期間，加強監控台中市國道、快速公路、主要幹道、百貨商圈及觀光景點周邊交通狀況。

中市警局三分局表示，針對台中火車站、台中轉運站、台74線快速公路及中投公路等交通樞紐，以及觀光景點、大型購物商場周邊與易肇事路口，將對重大違規加強取締。

4/4路邊停車格 暫停收費

另外，南區國光路地下道填平工程已於日前封閉施工，用路人利用周邊建成路、台中路、民生路、正義街、學府路以及五權南路等替代道路提前改道。

烏日警分局與高鐵公司實施接送客分流措施，其中2樓為送客專用；站區一路1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停，至於中捷綠線可能帶來的人潮，中捷公司董事長林志盈表示，若搭乘的遊客非常多，將會調整班次，加開班次，以紓解等待人潮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法