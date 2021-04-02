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    台中公園遊戲場 滿意度不到一半

    「台中遊戲場許願池」評比公園遊戲場多「複製貼上」不好玩，攀岩場坡度低緩到孩童寧願用走的。（記者蘇孟娟攝）

    「台中遊戲場許願池」評比公園遊戲場多「複製貼上」不好玩，攀岩場坡度低緩到孩童寧願用走的。（記者蘇孟娟攝）

    2021/04/02 05:30

    涵蓋187座 家長帶子女遊玩心得調查 市府：去年調查滿意度近9成

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕兒童節前夕，「台中遊戲場許願池」社團1日公布台中市公園遊戲場滿意度調查，以「複製貼上」的遊具，且沒有分齡設計又「不好玩」等最受詬病，整體滿意度不到一半；台中市建設局指出，台中美樂地計畫打造共融公園，兼顧不同年齡族群需求，去年11月調查滿意度近9成。

    「美樂地」計畫 打造共融公園

    「台中遊戲場許願池」臉書社團，募集家長提供帶子女到公園遊玩的體驗心得調查滿意度，總計回收612份有效問卷，涵蓋187座公園遊戲場，約占中市公園遊戲場的1/3。

    以滿分5分的評比中，環境友善度平均2.8分、遊具挑戰度2.2分、遊戲豐富度2.1分，3項指標整體平均滿意度僅有2.4，遊具挑戰度、遊戲豐富度的評價更各以1分最多，約為4成。

    遊具「複製」無新意 且未分齡

    社團發起人劉淑韻及林冠霈強調， 市府大刀闊斧改造公園及公園遊戲場，結果卻多是「複製貼上」的磨石子溜滑梯，加1座鳥巢鞦韆，或兩座搖搖馬等簡配遊具，包括新改造後的敦化公園磨石溜滑梯坡度緩，一旁雖有攀岩場也因坡度低緩，「連學步幼童都直接走上走下」。

    挑戰度、豐富度分數低

    惠安公園以「珍珠奶茶」為發想的網美「珍珠滑梯」，滑到下方會撞到水泥坡，「中看不中玩」。

    他指出，部分公園雖貼心加設「輪椅鞦韆」給身障兒童使用，卻無防滑設計，讓人盪得膽戰心驚； 呼籲市府暫緩公園遊戲場改造時程，應針對家長蒐集意見，整體規劃分齡、分區特色再改造。

    建設局：均邀專家審查

    建設局表示，美樂地計畫規劃時均進行地方訪談、工作坊了解需求，並邀專家學者等團體參與審查，在有限經費下兼顧樂齡、兒童不同年齡族群需求；去年4月首次調查美樂地計畫滿意度約6成多，11月已成長到近9成。

    「台中遊戲場許願池」社團1日公布台中市公園遊戲場滿意度調查，促市府打造好玩的公園遊戲場。（記者蘇孟娟攝）

    「台中遊戲場許願池」社團1日公布台中市公園遊戲場滿意度調查，促市府打造好玩的公園遊戲場。（記者蘇孟娟攝）

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