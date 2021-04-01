兒童節4天連假 台中活動超多嗨翻

紙風車劇團於4月2日在豐原體育場免費公演《諸葛四郎》。（記者蔡淑媛翻攝）

2021/04/01 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕兒童節連假將至，文化局規劃藝文活動陪親子過節，紙風車劇團首先在本週五，於豐原體育場免費公演經典漫畫改編作品《諸葛四郎》，還有港區藝術中心首次舉辦「清眷森活藝術節」，以及台中市立圖書館各館推出多元活動，讓小朋友滿足聽故事、看展覽、玩遊戲之夢。

「紙風車劇團」帶來的《諸葛四郎》，取材系列漫畫中的〈大鬥雙假面〉、〈大戰魔鬼黨〉、〈決戰黑蛇團〉情節，讓四郎與真平再次結伴冒險，結合傳統戲曲武打、現代街舞、古典音樂以及多媒體動畫，以現代動漫造型結合古裝，還有驚喜彩蛋。

4/2紙風車免費公演

清眷森活藝術節把台中清水眷村文化園區佈置成藝術森活空間，4月2日起民眾能漫步在充滿藝術氣息的花園庭院，還有揪揪市集和歌手演唱，春日花圈DIY等綠手作體驗課程，同時邀請藝術家辦展覽，讓民眾用不同角度認識植物。

清眷森活藝術節來了

台中市立圖書館也以「生活悅讀」概念，推出故事、手作、展覽等活動，4月2日由市立圖書館故事媽媽巡迴車和行動圖書車，結合台中廣三SOGO百貨公益圖書日，由魔法森林故事劇團演出故事劇《大嘴巴找媽媽》；李科永紀念圖書分館4月1日至3日舉辦「小朋友大志願」活動，鼓勵小朋友寫下未來志願，貼在圖書館的夢想牆。

市圖聽故事、看展覽

市圖大安分館4月1日至11日舉辦「紅配綠借閱尋寶王」活動；大里德芳分館4月2日「春假旅遊景點對對碰」活動；圖書總館於4月3日推出寶貝故事屋特別企劃，由故事阿姨說故事給你聽；另台中國家歌劇院4月2日和3日推出舞台劇《明星養老院》，由王偉忠打造劇場年度大戲，集結郎祖筠、楊烈、黃嘉千、陳漢典等藝人演出。

市立圖書館推出聽故事、玩遊戲等多元活動。（記者蔡淑媛翻攝）

清眷森活藝術節邀請藝術家辦展覽。（記者蔡淑媛攝）

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