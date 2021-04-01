台中觀旅局長遭撤換 議員︰不意外

2021/04/01 05:30

〔記者蘇金鳳、歐素美／台中報導〕市府昨天宣布文化局、勞工局及觀光旅遊局長人事異動，藍綠議員對市長盧秀燕的用人哲學看法大不同，對於觀旅局長被換掉，有人認為不意外，有人則坦言，不知市府想解決什麼？新任觀旅局長韓育琪是媒體人，議員李中及陳清龍兩人笑稱「是不是新聞局與觀旅局搞混了？」

業者傳出「不換局長換市長」

對於市長用人哲學，民進黨市議員謝志忠表示，盧一向給人「會做人比會做事重要」，這次人事異動堪稱落實上行下效，市府團隊真的是會做人比會做事重要，此文化只會讓未來台中市政更表面化、更不進步；同黨議員江肇國則認為這次改組幅度不足，看不出市府反省的魄力與決心；同黨議員邱素貞也認為，新任者都是乖乖牌，明年就要選舉了，「盧市長急了」。

對於張大春接任勞工局長，親民黨陳清龍及國民黨楊正中及李中認為，張大春是政務官老手，曾任勞工局長，對張有信心。

議員：新任者都是乖乖牌

觀旅局長林筱淇去職，民進黨議員陳淑華認為林筱淇處事爭議大，但3位新局長沒有亮點可言，缺乏用人唯才的思維；江肇國說，觀旅局才發布去年台中市觀光人數創下新高，局長隨即遭撤換，「這次內閣改組究竟想解決什麼？」楊正中及李中表示「不意外」，因相關業者對她很有意見，甚至傳出「不換局長就換市長」。

陳清龍則認為觀光不只是行銷，還有觀光工程，需要通才，盧用人只是炒短線，無助長期政策發展，把新聞局與觀旅局搞混了；李中說，媒體人韓育琪當觀旅局長，「應該當新聞局長吧」。

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