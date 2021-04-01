為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    3局長人事異動 中市府︰重視女性

    2021/04/01 05:30

    勞工局長：張大春 文化局長：陳佳君 觀旅局長：韓育琪 外界解讀 盧秀燕為明年選戰佈局

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府昨天下班前突然宣布小內閣異動，調整3個局處首長，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，觀光旅遊局長林筱淇遭拔官，調任市府有給職顧問，原職由資深媒體人韓育琪接任，人事令今（1）日生效，市府強調是「內升外補、重視女性」，但外界卻認為，市長盧秀燕是為明年選戰佈局。

    張大春曾為勞工局副局長

    市府說明，本次人事變動，是以勞工局長出缺，進行整體性調整，新任勞工局長由曾任台中縣政府勞工處長、台中市勞工局副局長的張大春接任，過去推動勞工福利，維護勞工權益，行事風格與人為善，將借重其經驗與勞工政策專業。

    張大春表示，上週獲市長徵詢重回勞工局服務，他未來將加強勞工就業機會、促進勞資和諧，他嫻熟相關業務，是「直接到位」，媒體問及他的人事案是否與選舉有關？張大春否認，他強調長官「叫我們去哪裡，就去打拚」。

    林筱淇遭拔官 調任顧問

    新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，她曾任台中縣、市文化局科長、文化部文化資產局秘書室主任等職，陳佳君說，將以「多據點、廣結盟」方式拓展實現中市的軟硬體，規劃適合各年齡層藝文活動，讓街角就是藝文生活館。

    最受矚目的是原觀光旅遊局長林筱淇，被調任市府有給職顧問，市府宣稱是借重林筱淇豐富行銷經驗與推廣觀光業務能力，協助行銷台中，但林筱淇在人令發布後，秒退觀旅局群組，副局長鄭隆為也隨即調任參議，職缺由前觀旅局副局長、現任交通局副局長陳育正回鍋，引發各種揣測。

    觀旅局長為資深媒體人

    新任觀光旅遊局長由台中資深媒體人韓育琪接任，韓育琪曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等大型活動，市府指稱，借重她豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門
    中捷綠線恢復試營運首日 盧秀燕：4/25正式通車後脫中捷制服
    2021/03/25 08:25

    中捷綠線恢復試營運首日 盧秀燕：4/25正式通車後脫中捷制服 影片

    因應供五停二 盧秀燕：設臨時供水站搭配中央10部淨水設施
    2021/03/25 08:50

    因應供五停二 盧秀燕：設臨時供水站搭配中央10部淨水設施 影片

    限水夢魘！台中民眾超前佈署買水桶和桶裝水
    2021/03/25 10:53

    限水夢魘！台中民眾超前佈署買水桶和桶裝水

    台中4月6日實施供5停2 各大百貨已有買水準備
    2021/03/25 11:50

    台中4月6日實施供5停2 各大百貨已有買水準備

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播