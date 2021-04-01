3局長人事異動 中市府︰重視女性

2021/04/01 05:30

勞工局長：張大春 文化局長：陳佳君 觀旅局長：韓育琪 外界解讀 盧秀燕為明年選戰佈局

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市政府昨天下班前突然宣布小內閣異動，調整3個局處首長，新任勞工局長由原文化局長張大春接任，文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，觀光旅遊局長林筱淇遭拔官，調任市府有給職顧問，原職由資深媒體人韓育琪接任，人事令今（1）日生效，市府強調是「內升外補、重視女性」，但外界卻認為，市長盧秀燕是為明年選戰佈局。

張大春曾為勞工局副局長

市府說明，本次人事變動，是以勞工局長出缺，進行整體性調整，新任勞工局長由曾任台中縣政府勞工處長、台中市勞工局副局長的張大春接任，過去推動勞工福利，維護勞工權益，行事風格與人為善，將借重其經驗與勞工政策專業。

張大春表示，上週獲市長徵詢重回勞工局服務，他未來將加強勞工就業機會、促進勞資和諧，他嫻熟相關業務，是「直接到位」，媒體問及他的人事案是否與選舉有關？張大春否認，他強調長官「叫我們去哪裡，就去打拚」。

林筱淇遭拔官 調任顧問

新任文化局長由原新聞局副局長陳佳君升任，她曾任台中縣、市文化局科長、文化部文化資產局秘書室主任等職，陳佳君說，將以「多據點、廣結盟」方式拓展實現中市的軟硬體，規劃適合各年齡層藝文活動，讓街角就是藝文生活館。

最受矚目的是原觀光旅遊局長林筱淇，被調任市府有給職顧問，市府宣稱是借重林筱淇豐富行銷經驗與推廣觀光業務能力，協助行銷台中，但林筱淇在人令發布後，秒退觀旅局群組，副局長鄭隆為也隨即調任參議，職缺由前觀旅局副局長、現任交通局副局長陳育正回鍋，引發各種揣測。

觀旅局長為資深媒體人

新任觀光旅遊局長由台中資深媒體人韓育琪接任，韓育琪曾任電台節目主持人、廣播新聞主播，曾協助舉辦2020台灣燈會等大型活動，市府指稱，借重她豐沛的行銷經驗與人脈，為台中觀光宣傳再次邁進。

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