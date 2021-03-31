外埔九號穀倉翻新 打造地方創生基地

外埔農會九號穀倉將進行翻新。（記者張軒哲攝）

2021/03/31 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市外埔區農會九號穀倉約50年歷史，立法院副院長蔡其昌爭取經費整修外觀，市議員施志昌30日邀相關單位人員至外埔九號穀倉會勘，施志昌表示，此次透過文化部私有老建築保存再生計畫，文化部與農業局補助556萬，未來此處將打造成地方創生的基地，結合地方特色產業創造新的就業機會。

外埔屬偏鄉缺乏就業機會，年輕人外流，人口逐年減少。施志昌表示，蔡其昌從文化部爭取私有老建築保存再生計畫556萬經費整修外埔九號穀倉，以及外埔農會提供富有老味道的九號穀倉做為地方創生的基地，讓外埔的地方創生計畫可以從此起步。此次補助主要是外觀整修，後續會再爭取經費整修內部。

外埔地方創生計畫主持人李文明指出，九號穀倉整修後，內部主要會做三項規劃，第一是青年創生的基地，第二是農產品銷售的管道，第三是大甲外埔后里的深度旅遊基地，用多元的方式去促進地方發展與製造通路。

外埔區農會總幹事李錦東表示，當初提出地方創生的構想時，施志昌就有來詢問是否有合適的地點。在多方考量下，提供穀倉做為地方創生的基地。

農民洪聖淵說，未來九號倉庫翻新後，在地青農與農友的農產品就可以有很漂亮的販售點，讓農民們都相當期待。

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