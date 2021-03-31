台中52處工地地下水 可供71噸水應急

工地地下水可透過Q-WATER淨水設施淨化後再利用。（記者蘇金鳳攝）

2021/03/31 05:30

〔記者蘇金鳳、何宗翰／台中報導〕台中市4月6日就要限水，水利署長賴建信29日與市府秘書長黃崇典討論抗旱措施，水利署已請國軍提供60部水車供市府調度，並且再增加6部Q-WATER淨水設施，加起來共16部；另外，市府則盤點出台中市可取水源的資料給水利署，分別是230口井及52處工地地下水，而52處工地約可出70多萬噸水，其中有13處水質很不錯，至於水源如何使用，尊重水利署及水公司決定。

水利署長賴建信表示，各種水質可做不同用途的使用，水利署希望所有水源都重複使用，有些工地水的水質真的很不錯，但需進行檢驗。市府秘書長黃崇典表示，抗旱是長期，而且今年是乾梅，要下雨恐怕不樂觀，須做最壞打算。

都市發展局長黃文彬表示，經盤點台中市有52處工地，原本估算可達110萬噸，但因旱象，地下水也會減少，因此目前估算可出71萬噸的水，4月再增加13處，將可達81萬噸，供水公司處理。

此外，太平區公所昨天在新光水資源回收中心前召開說明會，區長許貴芳表示，新光水資中心每天從早上9點到下午4點提供回收水，日供150噸；另外，也安排太平區緊急送水車，為獨居老人及行動不便無人照應者提供用水。社會局副局長陳坤皇表示，每區都有獨居長輩、身心障礙者，停水期間協助取水。

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