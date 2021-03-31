為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中52處工地地下水 可供71噸水應急

    工地地下水可透過Q-WATER淨水設施淨化後再利用。（記者蘇金鳳攝）

    工地地下水可透過Q-WATER淨水設施淨化後再利用。（記者蘇金鳳攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者蘇金鳳、何宗翰／台中報導〕台中市4月6日就要限水，水利署長賴建信29日與市府秘書長黃崇典討論抗旱措施，水利署已請國軍提供60部水車供市府調度，並且再增加6部Q-WATER淨水設施，加起來共16部；另外，市府則盤點出台中市可取水源的資料給水利署，分別是230口井及52處工地地下水，而52處工地約可出70多萬噸水，其中有13處水質很不錯，至於水源如何使用，尊重水利署及水公司決定。

    水利署長賴建信表示，各種水質可做不同用途的使用，水利署希望所有水源都重複使用，有些工地水的水質真的很不錯，但需進行檢驗。市府秘書長黃崇典表示，抗旱是長期，而且今年是乾梅，要下雨恐怕不樂觀，須做最壞打算。

    都市發展局長黃文彬表示，經盤點台中市有52處工地，原本估算可達110萬噸，但因旱象，地下水也會減少，因此目前估算可出71萬噸的水，4月再增加13處，將可達81萬噸，供水公司處理。

    此外，太平區公所昨天在新光水資源回收中心前召開說明會，區長許貴芳表示，新光水資中心每天從早上9點到下午4點提供回收水，日供150噸；另外，也安排太平區緊急送水車，為獨居老人及行動不便無人照應者提供用水。社會局副局長陳坤皇表示，每區都有獨居長輩、身心障礙者，停水期間協助取水。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺中市今日熱門
    盧堅持「拆煤換氣」 學者：確定要陷國家能源安全於不顧？
    2021/03/24 09:14

    盧堅持「拆煤換氣」 學者：確定要陷國家能源安全於不顧？

    下雨了！德基水庫水位不再下降
    2021/03/24 09:57

    下雨了！德基水庫水位不再下降

    愛情騙子「英國史密斯」 寄包裹示愛還要女子自繳關稅
    2021/03/24 10:26

    愛情騙子「英國史密斯」 寄包裹示愛還要女子自繳關稅

    大甲媽遶境帽出現盜版 廟方：對媽祖沒禮貌
    2021/03/24 10:29

    大甲媽遶境帽出現盜版 廟方：對媽祖沒禮貌

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播