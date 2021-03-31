中捷藍線環評公聽會 爭設坪頂站

台中市府舉行捷運藍線環評公聽會。（記者張軒哲攝）

2021/03/31 05:30

〔記者唐在馨、張軒哲／台中報導〕台中捷運藍線綜合規劃報告書已報請交通部審議，全長24.8公里，西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，共設有20座車站，總經費約1309億元，台中市府去年年中有針對藍線行經路線施作環境影響評估調查，30日夜間於沙鹿區公所舉行環評公聽會（見圖，記者張軒哲攝），當地市議員跟里長齊聚表達意見，多數民眾希望能儘快動工，增設坪頂站，並質疑環評資料太粗糙。

民眾催促早日興建

昨日立委陳柏惟、副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任、陳廷秀、張家銨親自出席，立委張廖萬堅、議長張清照、市議員林孟令服務處派助理出席。現場有多名龍井區民眾希望能增設坪頂站，有沙鹿區民眾指出，台灣大道的沙鹿之翼陸橋是沙鹿地標，是否會因施工而拆除。

國民黨議員林汝洲及民進黨議員張家銨等在地議員認為應再設龍井坪頂站，由於目前大肚山上台灣大道五段旁，共有龍井及大肚區共七里，人口逾6萬人，卻只有藝術街一站。市議員張家銨說，原本該路段規劃是高架化，增設一站或許有地形地貌的問題，但現在已經改成地下化，增加坪頂一站並不影響藝術街站，也可符合地方需求，因此希望增加一站。

盼留沙鹿之翼陸橋

陳柏惟說，坪頂是否設站，要點出問題再討論，因台灣大道車流量大，民眾當然是希望藍線儘早完工通車。顏莉敏說，未來沙鹿火車站如何與捷運藍線銜接、沙鹿陸橋是否要拆除、沙鹿之翼保留或採地標型建物取代，以及坪頂設站等問題，都要有妥善規劃。楊典忠說，施工沿線有鹿寮、沙鹿社等多個遺址都要仔細調查。王立任說，沙鹿之翼如何與高架站體完美設計結合，希望不要被拆除。陳廷秀說，除了坪頂設站問題，目前經費能否全面到位很重要，否則重新審議，藍線會遙遙無期。

研議辦增站公聽會

交通局指出，會評估研議是否舉辦增設坪頂站公聽會。顧問公司指出，未來沙鹿之翼應該是會被拆掉，但會針對功能性改善，未來拆除後如何造景，會再跟民眾討論。

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