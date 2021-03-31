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    首頁　>　臺中市

    台中足球運動休閒園區 中央補助５億

    將從幼兒起到國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，讓台中足球運動持續向下扎根。（市府提供）

    將從幼兒起到國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，讓台中足球運動持續向下扎根。（市府提供）

    2021/03/31 05:30

    斥資12.7億於南屯闢建 面積4.7公頃

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市將有一個內有兩座11人制、兩座5人制共4座足球場的「台中足球運動休閒園區」，位在南屯區益豐路三段與龍富九路區位，廣達4.7公頃，總經費達12.7億元，教育部體育署同意補助5億元，市府預計今年啟動工程規劃設計，最慢明年底動工。

    將啟動工程規劃設計 最慢明年底動工

    台中足球園區在前市長林佳龍時代，原本規劃在北屯區環中路榮德路口的「文中小6用地」，包括興建1座擁有6千觀眾席的室外標準足球場、3座5人制足球場，總面積6.9公頃，2018年已進行規劃作業，預計2022年完工，市長盧秀燕上任後，將足球場變更到南屯區，面積也縮小為4.7公頃。

    4座足球場 可舉辦國際賽事

    中市府昨天上午召開市政會議，市長盧秀燕表示，總經費達12億7800萬元的「台中足球運動休閒園區」，已獲得教育部體育署補助5億。

    盧秀燕表示，台中市的足球運動很盛行，從幼兒起到國小、國中、高中、社會隊發展五級銜接，培育優秀選手，要讓台中市成為一個「酷城市」，因此規劃打造中部首座「國際型足球園區」，讓台中足球運動向下扎根。

    運動局表示，園區包括新建足球專用主競賽場1座、為11人制足球場有6千席觀眾座位，另有11人制練習場1座、5人制足球場2座，除了4座大小足球場，並規劃戶外多功能運動草坪，提供不同賽制彈性使用，完工後將成為台中足球運動發展的基地，也可舉辦亞洲足球聯盟以上等級的國際賽事。

    用地待取得 議員促儘快處理

    市議員江肇國表示，足球園區在前市長林佳龍時代就規劃在北屯，中央也同意補助，若政策延續，台中市現今就有全國第一個國際足球場，但如今新竹的足球場將完工，中市失去契機。

    江肇國強調，據他所知，現在用地取得還有問題，希望市府儘快處理，不要屆時因用地問題而延宕工程，補助經費遭中央收回，傷害喜愛足球民眾的心。

    「台中足球運動休閒園區」將在南屯區闢建。（市府提供）

    「台中足球運動休閒園區」將在南屯區闢建。（市府提供）

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