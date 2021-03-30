減少清洗量 台中學校廚房改訂「截切蔬菜」

分區限水期間，學校將調整菜單及減少餐桶用量等因應措施。 （記者蘇孟娟攝）

2021/03/30 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中4月6日進入「供5停2」分區限水，台中市教育局盤點130所設有廚房學校因應用水，教育局指出，分區停水期間已請學校調整菜單及改訂「截切蔬菜」、餐盤加裝紙內層等因應措施減少用水量。

台中市下個月進入「供5停2」分區限水，各界如臨大敵，其中學校師生數動輒逾千人的學校用水備受矚目，目前多數學校除原有的水塔設施外，部份祭出水桶儲水應急，也有學校鼓勵學生自帶水壺。

台中市教育局長楊振昇指出，15所公私立學校設有游泳池，4月6日也會配合關閉共體時艱。

至於學校廚房部份，目前全市有130校自設廚房，已發文給各校，清洗地板部份先改用再生水，另盤點學校廚房午餐用水，多數學校均已開始因應，教育局也另將跟自來水公司討論，屆時優先支援學校的午餐用水，讓學生午餐用水不虞匱乏。

此外，教育局指出，已請學校午餐調整菜單，設計降低用水的菜色或在餐具上另使用紙內層，降低洗滌用水。

調整菜單 餐盤加裝紙內層

向上國中師生逾1000人，學校指出，已往廚房清洗使用全是自來水，一天約要用掉22噸水量，配合限水期地板清洗將先改用回收水，另學校也加緊採購兩個5噸容量的大水桶，加計原有的水桶，兩天約能儲水40噸。

忠明高中有2000名師生，學校廚房將使用大紙盒分裝菜色，二道菜合併使用一個餐桶，減少餐桶量，且紙菜盒直接回收不需清洗，減少清洗量。

此外，除省下洗地板用水外，也會改買「截切蔬菜」，由中央廚房統一蔬菜清洗、分切好，省下學校洗菜用水；另有學校改提供如炒麵、義大利麵等「特餐」，減少菜桶用量，另加強宣導學生餐具用餐後先用衛生紙擦過，全方位減少清洗量節約用水。

4月6日起分區限水，多數學校廚房均有獨立水塔供午餐用水。 （記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法