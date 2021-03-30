4/6起限水 中市府省水大作戰啟動

2021/03/30 05:30

市政大樓噴水池停用自來水、加裝省水閥等 公園改以次級水沖廁

〔記者陳建志、蘇金鳳、歐素美、蘇孟娟／台中報導〕台中市自4月6日起進入分區限水「供5停2」階段，台中市政府各機關也紛祭省水閥等展開省水大作戰；包括建設局及台中捷運公司均指出，公園及捷運站廁所對外開放，但呼籲民眾市府會提供取水站，勿進入取水自用。

設有取水站 籲民眾勿到公廁取水

市府秘書處指出，配合抗旱，包括台灣大道市政大樓已停止使用自來水供應噴水池及沖洗外牆；陽明市政大樓則設有井水，供應澆灌、廁間沖灌及空調用水。

公園暫停自來水澆灌

此外，秘書處指出，台灣大道市政大樓廁間已採用兩段式省水馬桶，水箱浮球並調整至低水位，陽明市政大樓則已於馬桶放置寶特瓶調整出水量；兩市政大樓廁間洗手台已全數安裝省水閥。

建設局長陳大田說，全市300餘處公園自來水封鉛暫停自來水澆灌，但公園公廁水龍頭仍會開放，公廁均設有水塔，以次級水沖廁；台中捷運公司董事長林志盈也說，已將馬桶及水龍頭的水量調小，由於捷運很多站體是綠建築，會規劃再生水澆灌，北屯機廠有污水處理廠，也能利用作澆灌。

捷運水龍頭水量調小

包括陳大田與林志盈均提醒民眾在停水期間勿到公園或捷運站公廁取水，市府另設有取水站，可供民眾取水用。

觀旅局另針對登山步道及觀光景點進行水龍頭節水改善，調整馬桶及小便斗沖水量；另登山步道公廁若使用溪水與自來水交替，也全部改用溪水。

此外，台中熱門的太平區咬人狗坑登山步道，原有簡易鐵皮廁所供山友使用，因旱象嚴重，地主公告暫停開放，讓山友「不方便」，盼市府協助改善或增設廁所，一勞永逸；觀旅局指出，該步道位於山坡地保育區且部分屬私人土地，受到相關法令、水源及土地取得限制，無法設公共廁所或協助提供水源，建議民眾登山前到鄰近民間超商或加油站如廁。

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