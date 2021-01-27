熱門外送早餐 台中人獨愛炒麵

台中人早餐偏愛吃炒麵。（記者張軒哲攝）

2021/01/27 05:30

〔記者蔡淑媛、張軒哲／台中報導〕台中人展現「吃貨」實力！熊貓外送平台foodpanda公布2020年外送餐訂單量，中市名列全國第二，台中熱門餐點外送排行前5名分別為「麥當勞」、「八方雲集」、「50嵐」、「弘爺漢堡」及「三媽臭臭鍋」，連鎖餐飲仍為台中人外送美食的首選，在地美食為鍋貼、甜不辣及奶茶，且台中人早餐獨愛炒麵，鴨肉飯也名列台中外送的百家店名次。

foodpanda進一步分析台中在地口味偏好，前3大熱門餐點品項為招牌鍋貼、甜不辣及奶茶，若是早餐時段，排名前5名的餐點則為蛋餅、熱狗、薯條或薯餅、蘿蔔糕、炒麵。

foodpanda熱門訂單的在地特色名店，有正宗台中炒麵及豬血湯的「姊妹炒麵二店」、米其林推薦「台客燒肉粥」、嶺東學生最愛的「偉哥鹽酥雞」、超夯平價鍋物「六扇門」及人氣飲品「新井茶」等，多元的餐點種類，展現台中人對在地美食的熱愛。

foodpanda資深公共事務經理郭昕宜指出，台中美食林立、生活機能佳，提供即時外送平台優質的發展機會，foodpanda合作商家全台共7萬家，其中台中市就有1萬家，未來也會再加強與經典連鎖餐飲及當地小吃店家合作，成功建立台中饕客高頻次的外送習慣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法