《台中》網傳收治桃醫患者 衛局籲勿傳播謠言

2021/01/27 05:30

〔記者蔡淑媛、何宗翰／台中報導〕部立桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染擴大，各縣市及醫療院所均加強防疫，從昨日到今天網路上卻流傳有部桃的病患轉院到中國醫藥大學附設醫院的不實訊息，有的訊息還冒用台中市議員吳瓊華的名義，除了院方趕緊澄清這是假訊息外，吳瓊華也直指這是假訊息、且非自己或服務團隊所傳。台中市衛生局強調，疫情資訊應以指揮中心公布為準，切勿隨意散播轉傳謠言，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」陸續將病患轉出，近來網路或社交通訊軟體流傳「沒事不要去以下醫院……以上均是部桃轉診病患的收治醫院…」、「防疫車隊帶旅客至休息站吃飯，希望休息站先封閉消毒」等不實訊息，這些訊息都是假的，請民眾勿轉傳。

對於不實訊息流傳，已有不少患者在中國附醫官網留言詢問，中國附醫也趕緊聲明澄清，目前並未收治武肺患者，並在官網、官方臉書粉絲團公告聲明，請民眾不要因熱心而亂傳不實謠言。院方也坦言，隨著疫情升溫，院內就診患者減少1~2成，提醒民眾注意防疫，就醫戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並說明近期旅遊史、就醫史，因應過年前拿慢箋患者增加，院方也會依疫情發展，評估是否恢復戶外領藥窗口。

另境外移入武肺確診患者近期大增，無法全集中在北部醫院，由全國責任醫院共同分擔醫療能量。台中市衛生局表示，桃園疫情升溫，但台中市的醫院目前未收治本土確診患者，這2天中央流行疫情指揮中心匡列5000人隔離，目前中市也未收到相關通知。

衛生局長曾梓展提醒，近來部桃疫情受各界關注，中央、地方合作全力防疫，網路不實謠言易引發恐慌，無助防疫，呼籲民眾善加查證，切勿隨意轉傳，團結面對疫情挑戰。

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