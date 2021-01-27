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    《台中》居檢增至4955人 盧秀燕籲配合違者重罰

    因應部桃群聚疫情升溫，台中市各醫院禁止探病。（記者蔡淑媛攝）

    因應部桃群聚疫情升溫，台中市各醫院禁止探病。（記者蔡淑媛攝）

    2021/01/27 05:30

    返國過年人潮日增 居檢能量吃緊

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕農曆春節將至，民眾返國過年人潮激增，台中市長盧秀燕26日指出，原本居家檢疫人數日均2000人以下，到昨日最新統計已達4955人，居檢人數倍增。她舉居檢「神岡7次男」違規外出被重罰100萬元為例，呼籲居檢民眾務必配合防疫，違規屬實市府絕對重懲不寬貸。

    長照、產後護理之家 日限探視1次

    此外，衛生局長曾梓展昨在市政會議進行春節防疫作為專案報告，繼全市醫院全面禁止探病，包括長照機構、產後護理之家每日限探視1次，每組訪客最多3人、須採預約制並實名登錄；另經發局指出，包括天津、一中及逢甲商圈舉辦3大年貨大街，及東勢新粄丁節等大型活動均將取消，讓民眾降低群聚防疫風險。

    盧秀燕指出，返鄉過年是人之常情，近來台中市居檢人數倍增，去年原本日均2000人以下，根據民政局通報，至昨日居檢人數已達4955人，推估最晚須27、28日返國才趕得及居檢回家團圓，居檢人數還會再攀升，居檢能量吃緊。

    舉居檢男外出重罰為例 絕不寬貸

    她也舉「神岡7次男」趴趴走被重罰百萬元為例，呼籲民眾發揮公德心配合防疫，一起發揮守望相助力量，踴躍舉報居檢違規外出者。

    民政局長吳世瑋另指出，發現部分民眾入境後住址申報不實，已要求各區長列第一要務訪查，另請警察局啟動「電子城牆」防堵，籲民眾勿以身試法。

    曾梓展另指出，接受居家檢疫或隔離、自主健康管理民眾，若出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相關症狀或其他急迫性就醫需求，可撥打0928-912578專線，提供24小時專人協助指派交通工具接送並轉介就醫。

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