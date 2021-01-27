《台中》大安媽祖文化園區閒置3年 淪蚊子館

大安媽祖文化園區遲遲沒有廠商進駐，遭質疑淪為蚊子館。（記者張軒哲攝）

2021/01/27 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大安媽祖文化園區施工與規劃近年飽受爭議，2017年竣工後，華美的建物基座與嶄新的空間、會議廳閒置，連觀星平台也沒人去。當地居民甚至調侃，媽祖文化園區是「大安濱海地標」，目前只剩夜間會亮的功能，但也僅限「沙雕音樂季」才會放光芒。台中市府觀旅局說，大安媽祖文化園區預計今年7月委外營運，市府亦積極活化場地。

「大安媽祖園區」耗資6億5千多萬元興建，是大安區近年最重大建設，結合大安濱海樂園觀光，盼能帶動大安漁村觀光產業，但除了暑假沙雕音樂季之外，人潮難以聚集。大安媽祖文化園區基座主體2017年竣工後，內部展廳、會議室、大型宴會廳空蕩蕩，居民質疑已淪為「濱海蚊子館」。

遭譏只剩夜間會亮的功能

大安區海墘里長王勝宗說，媽祖文化園區基座完工後，周邊建設沒有一併完工，一樓館內空曠，戶外階梯去年8月才完工，也沒什麼設備。台中市政府委外招商經營，也沒商家肯進駐。建築基座夜間點燈，是濱海最美的地標，但也只有沙雕音樂季才會全亮，平日一片死寂，觀星平台也乏人問津。

觀旅局：正辦理ROT評估

台中市府觀旅局說，大安媽祖文化園區正以ROT方式辦理招商可行性評估作業，並積極尋求潛在投資廠商，預計於今年7月委外營運。另外，市府近年亦編列經費辦理媽祖園區周邊工程，包含基座建築及戶外樓梯等，後續也將持續編列景觀工程經費，以提高招商誘因。

觀旅局指出，市府積極活化場地，包括香港修學旅行團、大安媽祖文化展、電影欣賞等活動，並提供在地學校、國軍單位及民間社團舉辦活動使用，統計2019年及2020年之園區使用人數已逾6500人次。

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