大里公園街打通動工 5月底完工

台中市長盧秀燕（後排左七）等人昨天出席大里區公園街打通工程動土典禮，預計今年5月底完工。（記者陳建志攝）

2021/01/26 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕大里區公園街在東湖路至東南路間未打通，民眾都要繞路而行不方便，台中軟體園區設立後，為方便進出，地方民眾爭取近10年，市府在中央補助下，編列1.9億元闢路，昨天市長盧秀燕舉行動工典禮，因打通距離僅180公尺，預計今年5月底就能完工；立委楊瓊瓔也爭取前瞻計畫補助，將斥資1660萬元進行潭子區潭興路湳底巷AC路面重鋪，讓民眾通行更安全。

大里東湖里長賴樹清表示，大里公園街是軟體園區聯外道路之一，卻有180公尺未打通，未來完工後，軟體園區和青年高中進出的車輛都可利用，讓通行更方便。

昨天市府舉行開工動土典禮，盧秀燕感謝議會支持預算，還有立委何欣純協助向中央爭取經費。

市府建設局長陳大田表示，該項工程總經費1億9000萬元，其中徵收和地上物補償費就1億8300萬元，工程費僅700萬元，內政部營建署並補助約1190萬元，預計今年5月底完工。

另外，立委楊瓊瓔昨天和市府養工處長彭岑凱前往潭子區潭興路湳底巷會勘，楊瓊瓔表示，此路10多年未重舖，路面下陷、老化龜裂，聚興里長李添貴建議改善，因此爭取交通部公路總局前瞻計畫預算，彭岑凱說，燙平總經費1660萬元，中央將補助82%，市府自籌18%，將會儘快設計與發包施工。

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