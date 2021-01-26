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    太平張家 年初二600人聚會停辦

    太平張家每年大年初二都有近600位宗親聚餐，主要籌辦者張文田昨天表示，考量疫情持續今年決定停辦。（記者陳建志攝）

    太平張家每年大年初二都有近600位宗親聚餐，主要籌辦者張文田昨天表示，考量疫情持續今年決定停辦。（記者陳建志攝）

    2021/01/26 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中太平車籠埔地區張家，每年大年初二都有近600位在全國各地的宗親返鄉聚會，這個延續20多年的傳統，之前曾因921大地震停辦2年，今年則因疫情嚴峻，家族堂兄弟擔心來自全國各地的宗親聚餐成防疫破口，決定配合中央防疫，今年停辦家族聚餐。

    宗親聚餐 20多年傳統

    太平張家年初二聚餐主要籌辦者張文田表示，這項家族過年聚會的傳統，20多年前由太平古農莊莊主張友吉發起，希望過年時宗親都能聚會聯絡感情，大家都踴躍出席，餐會最大的贊助者是經營宏亞食品（七七乳加巧克力）的張豪城，其他則是由大家自由樂捐。

    921大地震 曾停辦2年

    張文田表示，因宗親分居各地路途遠近不一，每年初二中午時都席開30多桌，晚上再開20多桌，總共有近600位宗親返鄉聚會，20多年來只有921大地震時，因中部災情嚴重停辦2年，之後年年舉辦。

    疫情嚴峻 憂成防疫破口

    張文田昨天表示，這項家族傳統大家都很支持，接近過年時，就會期待家族聚會話家常，不過，今年因武漢肺炎持續，約1個月前家族堂兄弟連絡討論後，覺得這麼多人聚餐聯誼，且來自全國各縣市，如果有個差錯成為防疫破口，後果不堪設想，因此大家決定今年停辦1年，並說連政府大型的跨年、放煙火都取消了，所以要配合政府防疫，一起度過疫情難關。

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