中捷斷軸調查 北捷報告聲聲慢

中捷發生連結器斷軸，但目前更新的一批跟原先的並不相同，市府指出，川崎表示這是「優化軸心」。（市府提供）

2021/01/26 05:30

盼2月2日前拿到初步調查報告 市府指委員會調查重點都在軸心

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運綠線發生斷軸事件停止通車迄今，目前已開始全面更換連結器，但據了解，雖然中捷故障審查委員會已開會2次，但北捷的調查委員會迄今沒有任何調查資料給中捷，讓人擔心委員會開會在調查什麼？中市府則表示，委員會已在調查任何可能，但也坦承，「目前重點都在連結器軸心」。

新軸心與原來完全不一樣

而中捷更換的新軸心跟原本的軸心「長得」完全不一樣，並非原本軸心更新一批，而是全部更換不同軸心，直徑變大，零件增加，組裝程序也不同，中市府內部原傳出有疑慮，但北捷及川崎重工都強調這是「優化」軸心，因此市府才同意進行更換工程。

對此，民進黨議員陳淑華質疑，原本北捷及川崎提出的解決報告就是更換軸心，市長盧秀燕還表示不接受，沒想到現在就是朝此方向走，但問題是，問及中市府是否就是軸心的問題，市府又說尚待調查，現在又傳出更換的軸心是全部不同的一批，讓人擔心是否全部更新後仍真相未明？

議員憂更新後 真相仍未明

對此，台中市交通局長葉昭甫表示，市府的前提是「不反對」更換軸心，但一邊更換軸心，一邊仍由北捷局及中市府同時成立專家委員會，未來北市府委員會來追查事故原因，中市府審查後，也要決定中捷是否能夠恢復通車及正式營運，強調如果延誤營運，川崎要被扣錢，相信北捷及川崎的壓力也很大。

至於北捷的委員會未送報告過來，葉昭甫強調，台中的委員會是聘請包括機械及軌道在內的各方專家，大家先開會，也是先就手頭的資料進行審視並交換意見，有助於未來做出判斷，中捷公司董事長林志盈則說，目前各方研判及討論的重點，仍然是以軸心出狀況為唯一選項。

雖然如此，據悉市府高層已經要求，希望北捷能夠在2月2日前，把初步調查報告轉給中市府，以加快事件調查的腳步。

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