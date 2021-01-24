立院民主議政園區迎新春 游錫堃揮毫

立法院民主議政園區舉辦「2021辛丑年牛來運轉迎新春活動」，邀請10位知名書法家與立法院長游錫堃（前排中）現場揮毫。（記者何宗翰攝）

2021/01/24 05:30

〔記者何宗翰／台中報導〕立法院民主議政園區昨天舉辦「2021辛丑年牛來運轉迎新春活動」，邀請10位書法名家現場揮毫，立法院長游錫堃也開筆寫下「國」字，下午他到西屯區凡亞典藏館參加林媽利醫師創作義賣特展，當場認購300本林媽利著作《圖解台灣血緣》。

游錫堃揮毫時表示，立法院第5年舉辦迎新春活動，感謝霧峰農會和議政園區同仁協助，去年起全世界疫情肆虐，很多民主先進國家醫療崩潰，中國因此吹噓說，他們的社會主義最有辦法抗疫。但台灣展現在有人權、有自由的民主制度下，抗疫表現讓世界各國讚賞有加，去年經濟成長率也名列前茅，這都是全民努力的成果。

緬懷林獻堂 30日辦活動

游錫堃也說，民主議政園區在台灣民主發展上佔有很重要的地位，1921年1月30日，林獻堂領導台灣人遠赴日本東京，向帝國議會提出《台灣議會設置請願書》，今年剛好100週年，議政園區也將在1月30日舉辦慶祝活動，緬懷林獻堂對台灣民主的貢獻。

林媽利展畫作 義賣做公益

林媽利是台灣輸血醫學之母，一手建立國內血庫系統、提升國內輸血環境，對台灣血液醫學有卓越貢獻，昨天她在台中凡亞藝術空間舉辦義賣特展，共展出35幅畫作，創作時間橫跨一甲子，義賣所得將捐給台灣輸血協會，展至2月7日。

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