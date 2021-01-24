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    首頁　>　臺中市

    暖心企業付出愛心 設「小幫手」制度

    2021/01/24 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕適才適用，暖心企業提供身障者就業機會，也創造雙贏！龍城清潔公司總員工61人，其中5%是身障者，年資都超過5年，業者設「小幫手」制度，只要多付出愛心與耐心，不少身障者工作能力比一般人優秀。World Gym也針對身障員工的福利、工作環境、薪資福利等提供，提供友善環境與工作氛圍。

    龍城清潔公司副理尤敏惠則稱身障員工為好夥伴，她強調，好夥伴速度雖慢，但工作確實，公司也用各種方式，讓工作場域的住宅社區、醫院，消除對身障者工作疑慮，公司甚至曾掛紅布條感謝社區。

    尤敏惠設計小幫手制度，分組支援，班長帶著1至2名的身障小幫手，打造合作團隊，對於精障者，協調社區提供休息空間，給予固定工作模式與安全感。她說，提供友善職場，打造雙贏環境，客戶也很滿意，「只要我有能力，就會給他們工作與機會！」

    World Gym說，一直很願意提供工作機會給認真工作的族群，以身障員工來說，更會配合法規申請、調整良善的工作設備，讓身障員工的工作更容易，像是在排班上，為了配合身障員工需要回診、或是上課進修，提供彈性排班；另外公司員工都能免費使用運動器材，身障員工也都會利用下班時間，好好運動復健，健身教練也都會釋出關懷、指導正確的使用動作，讓他們更能在運動中，好好體驗感受工作環境。

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