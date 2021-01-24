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    中市企業進用身障者 ２千家逾８千人

    志明不服輸，考取高空清潔等多張證照，工作能力強。（記者蔡淑媛翻攝）

    志明不服輸，考取高空清潔等多張證照，工作能力強。（記者蔡淑媛翻攝）

    2021/01/24 05:30

    濃濃人情味 友善職場支持障友 受僱人員自我要求高

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕「謝謝讓我知道有溫飽的一餐！」今年從國中畢業的阿嘉是身心障礙者，來自8口之家，媽媽和5個弟妹也都是障友，靠6旬爸爸打零工的月賺萬餘元養家，其他開銷靠資源回收，身為長子的他，在台中市政府勞工局輔導下，到暖心企業擔任洗碗工，他從頭學起，從自己洗臉、坐公車到餐廳、洗碗、拖地，學3個月終於上手，現在上班第5個月，月薪2萬多元，今年耶誕節為父母買新衣，為弟妹加菜，一家人終於能溫飽、過好年。

    勞工局輔導 助1人幫全家人

    台中市有12萬名身心障礙者，半數有勞動意願與需求，其中2000人卻因身心問題，求職碰壁或反覆失業。勞工局表示，像阿嘉這樣的身障者，幫助他一人，其實是幫了一家人，但過程極其艱辛，主因是企業或機關、學校等事業單位，依《身心障礙者權益保障法》要求員額以上必須進用身心障礙人員，但並非每個企業都適合或歡迎。

    中市企業目前法定進用人數近5900人，實際上近2000家企業、事業機關已經進用超過8600人，超額逾2700人，超額法定標準145%。除了台中市濃濃的人情味，企業友善職場支持、受僱人員的自我要求高，也是職務再設計的成果，對身障者表現認同，進用意願也提高。

    也提供庇護性、支持性就業

    勞工局勞工福利促進科長陳玉菁表示，為身障者媒合就業之外，也提供庇護性及支持性就業，像是瑪利亞、向日葵等庇護工場，目前媒合以清潔工作居多，占2至3成，一旦穩定就業，月薪達2萬4000至2萬6000元，業主滿意度高達7成。

    許多身心障礙者表現更勝一般人，48歲的障友志明在龍城清潔公司工作近10年，從一般清潔員做起，陸續考取消毒、高空清潔等多張證照，現在是清潔班長，帶著7名班員（非身障者）工作，老闆對他引以為傲。

    尤敏惠（左）帶著身障員工做清潔工作，用愛心與耐心輔導。（記者蔡淑媛翻攝）

    尤敏惠（左）帶著身障員工做清潔工作，用愛心與耐心輔導。（記者蔡淑媛翻攝）

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